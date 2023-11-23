Жителям Ялты предлагают определить место установки памятника Мухтару

Напомним, что первого хозяина пса забрало море и многие годы он приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая того, кто ему так дорог. И даже после того, как Мухтар принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной, всё равно продолжал вглядываться в морскую даль.

Именно на набережной автор видит лучшее место для своей скульптуры и предлагает четыре варианта размещения: три — у ступеней на нижнюю набережную напротив городского сада, четвертый – в районе «грибков», — говорит глава администрации Ялты.

Проголосовать жители могут на её странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_53882

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта