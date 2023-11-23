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Жителям Ялты предлагают определить место установки памятника Мухтару

Жителям Ялты предлагают определить место установки памятника Мухтару

Опубликовал: КрымPRESS в Достопримечательности Крыма 19:17 23.11.2023

Среди возможных вариантов размещения скульптурной композиции в память о «ялтинском Хатико» — псе Мухтаре — определены 4 места на набережной.

Скульптурную композицию в память о нашем «ялтинском Хатико» решил подарить городу известный российский скульптор Александр Иулианович Рукавишников. Он – автор множества памятников — Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Александру II на территории храма Христа Спасителя, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову — в Москве, Юлиану Семёнову — у отеля «Ореанда» и многим другим историческим персонам, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янина Павленко. 

Жителям Ялты предлагают определить место установки памятника Мухтару

Именитого скульптора, как и многих других, отмечает Янина Павленко, тронула судьба Мухтара, который стал всеобщим любимцем, символом верности и преданности.

Напомним, что первого хозяина пса забрало море и многие годы он приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая того, кто ему так дорог. И даже после того, как Мухтар принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной, всё равно продолжал вглядываться в морскую даль.

Именно на набережной автор видит лучшее место для своей скульптуры и предлагает четыре варианта размещения: три — у ступеней на нижнюю набережную напротив городского сада, четвертый – в районе «грибков», — говорит глава администрации Ялты.

Проголосовать жители могут на её странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_53882

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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