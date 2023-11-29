Жителю Кировского района придётся заплатить 90 тысяч рублей за публикации в интернете

Житель с. Возрождение, ранее признанный виновным в совершении административного правонарушения за публикации нацистской атрибутики, вновь привлечен к ответственности по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ и по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Правонарушитель заплатит штраф в общем размере 90 тысяч рублей.

Судом установлено, что 55-летний местный житель на своей персональной странице социальной сети «Одноклассники» разместил публикации, которые дискредитируют Вооруженные Силы Российской Федерации и фотоизображения, выраженные в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе суда.

Свою вину в совершении инкриминированных административных правонарушениях виновный признал.

Постановления в законную силу не вступили.