Живой талисман Стройки века – Кот Мостик остается на объекте. Правда, пока отдыхает

Живой талисман Стройки века – Кот Моста (он же Мостик) изрядно напугал своих подписчиков фразой: «Ухожу». Потом выяснилось, что всего лишь в короткий новогоднее-рождественский отпуск.
Ухожу! Испугались? В отпуск :) На красный диван и к миске креветок. Заслужил, — гласит запись в
аккаунтеКота.
Еще он поделился профессиональными планами на будущее:
Мы с Михалычем Крымский мост не бросим! Я же талисман, куда мост без меня. Буду за эксплуатацией следить.
Пока же продолжаются новогодние каникулы Мостика: кот отсыпается и отъедается.