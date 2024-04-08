Живописцы из разных стран провели пленэр в Херсонесе Таврическом

На днях в музее-заповеднике состоялся Международный творческий пленэр «Абрис. Севастополь – весна 2024», организованный Международным альянсом стратегических проектов БРИКС, Союзом художников России и Творческим союзом художников Севастополя. Запечатлеть Херсонес Таврический на своих полотнах приехали более двадцати живописцев из разных регионов нашей страны и других государств. Среди участников пленэра были академики Российской академии художеств, народные и заслуженные художники Российской Федерации.

Музей-заповедник с его святыми местами и историческими достопримечательностями, ласковым и бушующим морем, романтикой античных и средневековых сооружений часто привлекает внимание живописцев. Сегодня они смогли изобразить на холстах игру света и тени, написать завораживающие этюды Херсонеса Таврического, передать великолепие его памятников и окружающей природы.

Среди участников пленэра были Петр Тимофеевич Стронский (академик Российской академии художеств (РАХ), народный художник России, президент Международной академии культуры и искусства), Антон Вячеславович Стекольщиков (академик РАХ, заслуженный и народный художник России), Юрий Хаджимуратович Абисалов (академик РАХ, заслуженный художник России) и другие.

Уверены, что художники получили массу удовольствия, работая на пленэре в городе двух тысячелетий! Увидеть их картины, вдохновленные романтикой Херсонеса Таврического, можно будет на итоговой выставке, которая откроется 13 апреля в 16:00 в Севастопольском центре культуры и искусств.

Напомним, Международный творческий пленэр «Абрис. Севастополь – весна 2024», организованный Международным альянсом стратегических проектов БРИКС, проходит в городе-герое с 1 по 14 апреля. На протяжении двух недель художники из разных регионов России и других стран рисуют самые живописные уголки Херсонеса и Севастополя.