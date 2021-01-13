Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Жизнь онлайн: подать заявление нотариусу можно будет через Госуслуги

crimeapress_news

реклама в крыму
На портале госуслуг Крыма доступно для предоставления в электронном виде 19 видов услуг

Жизнь онлайн: подать заявление нотариусу можно будет через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 13.01.2021

Граждане смогут дистанционно пользоваться услугами нотариуса через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин о расширении его функционала.

Будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно, — цитирует «Российская газета» главу правительства.

Появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

Электронная форма предусмотрена для ряда других услуг. Например, для обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры — получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их участие.

Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени, — считает Михаил Мишустин.

Источник: Российская газета

Жизнь онлайн: подать заявление нотариусу можно будет через Госуслуги

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.