Жизнь в ноябре в России : что ждёт россиян

С ноября в России вступит в силу новый порядок внесудебного взыскания долгов по налогам и лимит на количество SIM-карт, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, а на нотариусов ляжет дополнительное обязательство по наследственным делам.

С ноября в России вступит в силу новый порядок внесудебного взыскания долгов по налогам и лимит на количество SIM-карт, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, а на нотариусов ляжет дополнительное обязательство по наследственным делам.

Главные законодательные новшества последнего осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

В ноябре Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий. Индексация коснется россиян старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности (независимо от возраста). Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы выплату повысят вдвое – с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей.

Для членов летных экипажей и работников угольной промышленности размер доплаты будет зависеть от вредности условий труда и продолжительности специального стажа. В их случае за каждый год сверх установленного стажа начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от оклада.

Новый порядок взыскания долгов

С 1 ноября вводится внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц и самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Новый порядок будет применяться только при отсутствии спора с налоговым органом. Речь идет о задолженностях по имущественному, транспортному и земельному налогам, а также долгов по нотариально заверенным сделкам и налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ.

Если гражданин не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества. Взыскание будет производиться последовательно, в первую очередь, за счет денег на банковских счетах, во вторую очередь – за счет другого имущества.

В случае налоговой задолженности россияне будут получать соответствующие письма через личный кабинет на сайте ФНС России, портал Госуслуг, или заказным письмом.

Оспорить начисленную сумму налога можно будет в течение 30 рабочих дней. Заявление о несогласии нужно направить в налоговый через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге по почте.

Лимит на количество SIM-карт

С 1 ноября начнет действовать лимит на количество SIM-карт у одного абонента. Согласно новым правилам, один человек обязан иметь не более 20 «симок» суммарно у всех операторов. Узнайте больше: "Глупо и безрассудно" - Такер Карлсон о возвращении Крыма Украине Если лимит превышен, гражданину нужно до 1 ноября отказаться от лишних номеров. Расторгнуть договор по неактуальным картам можно через портал Госуслуги или в салоне связи. В данном случае речь идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Если лимит превышен, операторы связи смогут блокировать лишние «симки». Введение лимита является дополнительным способом борьбы с телефонными мошенниками и использованием «серых» номеров, часто применяемых для обмана россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что по состоянию на начало года около 25 тысяч россиян владели количеством телефонных номеров сверх указанного лимита. Гражданин может проверить количество зарегистрированных на него номеров через личный кабинет на Госуслугах в соответствующем разделе.

Обязательство для нотариусов

С 24 ноября нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о наличии долгов и кредитных обязательств их умерших родственников. Нотариусы не позднее истечения трех рабочих дней после открытия наследственного дела должны направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации по кредитной истории наследодателя. Нововведение поможет россиянам избежать неприятных сюрпризов в виде лишних финансовых обязательств после вступления в наследство.

Обязательная маркировка масел и косметики