Жизнь в режиме онлайн: зарегистрировать недвижимость можно через нотариуса

Через нотариуса также можно подать документы на регистрацию юрлиц и ИП в налоговые органы. По данным ФНП, только за первые две недели апреля граждане и бизнес 7 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы передать документы на регистрацию.
Как отметил президент ФНП Константин Корсик:
Нотариат в любых условиях должен обеспечивать стабильность и законность гражданского оборота.
Именно поэтому было принято решение организовать работу «дежурных» нотариальных контор с соблюдением всех мер санитарной безопасности.
В целом же число обращений граждан к нотариусам в период самоизоляции серьезно сократилось, что объяснимо. К нотариальной помощи граждане обращаются только в безотлагательных ситуациях, но таких ситуаций немало, – рассказали «РГ» в Федеральной нотариальной палате.
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