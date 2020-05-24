Жизнь в режиме онлайн: зарегистрировать недвижимость можно через нотариуса

«Российская газета» рассказала, как зарегистрировать недвижимость в период пандемии коронавируса. Даже во время карантина люди не спешат отменять сделки с недвижимостью. Однако ни Росреестр, ни МФЦ прием граждан не ведет. Сейчас удобнее всего провести сделку через нотариуса, который может подать документы в онлайн-режиме и осуществить все необходимые действия в формате «одного окна», т.е. самостоятельно получить сведения из госреестров, проверить документы и направить их в регистрирующий орган.

Через нотариуса также можно подать документы на регистрацию юрлиц и ИП в налоговые органы. По данным ФНП, только за первые две недели апреля граждане и бизнес 7 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы передать документы на регистрацию.

Как отметил президент ФНП Константин Корсик:

Нотариат в любых условиях должен обеспечивать стабильность и законность гражданского оборота.

Именно поэтому было принято решение организовать работу «дежурных» нотариальных контор с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

В целом же число обращений граждан к нотариусам в период самоизоляции серьезно сократилось, что объяснимо. К нотариальной помощи граждане обращаются только в безотлагательных ситуациях, но таких ситуаций немало, – рассказали «РГ» в Федеральной нотариальной палате.

Источник: «Российская газета»