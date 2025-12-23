Жизненная ситуация «Приобретение недвижимости» стала доступной для людей на портале госуслуг — Росреестр

В последние годы государство активно работает над улучшением качества услуг, предоставляемых гражданам. С момента запуска в 2021 году федерального проекта «Государство для людей» на платформе можно найти различные жизненные ситуации (ЖС). Росреестр в рамках федерального проекта участвует в реализации около 30-ти ЖС. Теперь в Каталоге на портале «Госуслуги» россияне могут воспользоваться новым сервисом «Приобретение недвижимости» — https://www.gosuslugi.ru/landing/realestates_acquisition.

Этот сервис создан для того, чтобы сделать процесс покупки и регистрации недвижимости максимально простым и понятным для граждан. С помощью сервиса пользователи могут получить информацию о ключевых этапах сделки. Важной частью этого процесса является проверка прав на объект, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также отсутствие ограничений и обременений. Здесь можно узнать, какие документы необходимо запросить у продавца, какие данные следует учесть при составлении договора купли-продажи, а также получить пошаговую инструкцию по регистрации недвижимости. Это позволяет избежать распространенных ошибок и упрощает взаимодействие сторон.

Проект «Государство для людей» утвержден Правительством РФ с целью создания нового уровня взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом. Основной задачей является повышение качества жизни россиян и рост доверия к государственным органам. Клиентоцентричный подход, на котором основан проект, предполагает, что все услуги должны быть адаптированы под потребности граждан, что делает их более доступными и понятными, — отметила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

Просмотры: 10