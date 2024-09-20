Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | ЖСК «Жилком» в Севастополе обещают достроить в этом году
актуально в республике
ЖСК "Жилком" в Севастополе обещают достроить в этом году
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

ЖСК «Жилком» в Севастополе обещают достроить в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:44 20.09.2024

Представители прокуратуры и правительства Севастополя встретились с пайщиками жилищно-строительного кооператива «Жилком» и обсудили график и сроки достройки многоквартирных домов на проспекте Победы, 29А.

Строительство ЖСК началось в 2013 году. Были привлечены денежные средства 113 граждан. Свои обязательства перед пайщиками застройщик не исполнил и был объявлен судом банкротом. Дома ЖСК в эксплуатацию не введены.

Для завершения работ и восстановление прав пайщиков прокуратура и городские власти предприняли ряд мер, в результате которых были выполнены проектно-изыскательские работы по данным домам. В конце прошлого года между департаментом капстроительства и ППК «Фонд развития территорий» заключено допсоглашение о завершении строительства домов. Для этого фонд выделил 274 млн рублей: первая очередь строительства — 139 млн рублей, вторая — 135 млн.

Узнайте больше:  Севастопольцы стали третьими на "домашнем" Кубке России по армрестлингу

В июле на достройку объекта определили подрядчика — ООО «Деметра» и выплатили аванс в 158,4 млн рублей. Достроить дома обещают к концу 2024 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя. Объект находится в высокой степени строительной готовности, производится замена фасада и демонтажные работы.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.