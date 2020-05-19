Журналы онлайн, детективы и «руководства к действию» — что россияне читают в самоизоляции

И вот вам ещё одна примета режима «коронавирусной самоизоляции» (наряду с бесконечными перекусами, «зависанием» в соцсетях и попытками не разрушить отношения с родственниками, когда «глаза в глаза» 24 часа в сутки) — россияне начали больше читать.

Правда, личные библиотеки — а вместе с ними и серьёзная литература — по-прежнему у большинства пылятся как невостребованный груз. В фаворе — разнообразное лёгкое и практически полезное чтиво на любой вкус. Ну и, конечно, предпочтение отдаётся не печатным изданиям, а их электронным аналогам — аудиокнигам и интернет-порталам соответствующей направленности.

Так чем же занимают свои умы россияне, находясь на самоизоляции?

Вне конкуренции — журналы онлайн

На втором месте по востребованности у россиян в период вынужденного пребывания дома — «долгоиграющие» детективы. Как российских авторов, так и зарубежных. Те, кто выбирает такое чтиво, свой интерес объясняют просто — пользы «в быту» никакой, но максимально отвлекает от реальности, заставляя его работать в непривычном режиме.

И, наконец, третий по популярности вид литературы, с которым россияне коротают «коронавирусные» недели — издания со статусом «руководство к действию». Как-то: книги по саморазвитию и обучающие пособия.

К слову, специалисты утверждают, что текущий непростой период заставил многих признаться самим себе, что их профессии — не мечта, а значит пора что-то менять. Именно поэтому, говорят эксперты, в недели самоизоляции столь популярными оказались издания, в которых информацию можно будет по случаю применить по назначению.

И психологи с таким выбором согласны. По их словам, в непростые жизненные периоды ориентироваться на будущее и видеть его «в действии» — отличный способ избежать депрессивных настроений.

Ещё одна рекомендация, связанная с чтением в сложных ситуациях: акцент стоит делать на необременительных для восприятия темах. С погружением в вопросы со статусом «быть или не быть» (читай — «жить или не жить») точно лучше повременить.