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Жуткое ДТП на Объездной трассе в Симферополе: пешехода буквально разорвало на части
Скриншот: ВК, Автопартнер Крым

Жуткое ДТП на Объездной трассе в Симферополе: пешехода буквально разорвало на части

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 04.02.2021

Вечером 3 февраля (около 19 часов) в Симферополе на Объездной трассе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

31-лений водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Вишневая в сторону проспекта Победы, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи, — отметили в ГИБДД.

Очевидцы отмечают, что авария случилась в районе остановки у автосалона «Haval» (где пешеходы часто переходят дорогу). Личность погибшего устанавливается. В результате ДТП он получил повреждения, несовместимые с жизнью – у человека оторвало конечности.

Жуткое ДТП на Объездной трассе в Симферополе: пешехода буквально разорвало на части

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