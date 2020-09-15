Жуткое ДТП на трассе «Евпатория – Черноморское». Лоб в лоб «сошлись» легковушка и КАМАЗ-зерновоз

Сегодня днем на трассе «Евпатория – Черноморское» произошло ДТП, в котором, предварительно, пострадали два человека. В районе села Воробьево (20 км от Евпатории) столкнулись легковой автомобиль «Peugeot» и КАМАЗ с прицепом, перевозивший зерно.

Официальной информации об этой аварии нет. По словам очевидцев, легковушка выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение. Последствия – на фото из группы ВК, Автопартнер Крым. Очевидцы ДТП сообщили о двух пострадавших – женщину с маленьким ребенком (из легкового авто) отправили в больницу на попутке. Водитель КАМАЗа получил незначительные травмы.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Скажем прямо: просто чудо, что в этой аварии нет погибших. Отметим еще одну «деталь» этого происшествия – десятки тонн зерна рассыпаны на дороге и по обочине.

Фото: Прохор Митричь, ВК, Автопартнер Крым.