Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Примерно, в три часа дня в Бахчисарайском районе, в селе Верхоречье произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Установлено, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате чего один пострадавший был заблокирован в автомобиле. Сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен в ГБУЗ РК Бахчисарайскую центральную больницу, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

На месте аварии работали все оперативные службы. Водитель и пассажир иномарки — молодые люди — госпитализированы, водитель – в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. По предварительной информации ГИБДД, причиной ДТП стало превышение допустимого скоростного режима.

Фото: ГУ МЧС по РК и ВК, Автопартнер Крым.