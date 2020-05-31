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Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 31.05.2020

Примерно, в три часа дня в Бахчисарайском районе, в селе Верхоречье произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Установлено, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате чего один пострадавший был заблокирован в автомобиле.  Сотрудники МЧС с помощью  аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен в ГБУЗ РК Бахчисарайскую центральную больницу, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

На месте аварии работали все оперативные службы. Водитель и пассажир иномарки — молодые люди — госпитализированы, водитель – в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. По предварительной информации ГИБДД, причиной ДТП стало превышение допустимого скоростного режима.

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

Фото: ГУ МЧС по РК и ВК, Автопартнер Крым.

Жуткое ДТП в Бахчисарайском районе: BMW – в дерево. Не гоняйте, ребята!

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