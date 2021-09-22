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Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток

Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:29 22.09.2021

В селе Амурское (в Красногвадейском районе Крыма) сегодня произошло ДТП, в котором погиб 17-летний водитель иномарки.

Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «BMW», двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, столкнулся с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа.

Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток

В результате аварии погиб пассажир 2004 года рождения. На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток

Фото: ВК Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток  

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