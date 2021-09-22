Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток

В селе Амурское (в Красногвадейском районе Крыма) сегодня произошло ДТП, в котором погиб 17-летний водитель иномарки.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «BMW», двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, столкнулся с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа.

В результате аварии погиб пассажир 2004 года рождения. На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Фото: ВК Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП