Жуткое ДТП в Красногвардейском районе Крыма: на месте погиб 17-летний подросток  

В селе Амурское (в Красногвадейском районе Крыма) сегодня произошло ДТП, в котором погиб 17-летний водитель иномарки.
По данным ГИБДД, водитель автомобиля «BMW», двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, столкнулся с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа.
В результате аварии погиб пассажир 2004 года рождения. На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.
Фото: ВК
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..