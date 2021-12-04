Зима 2021-2022 г.г. в России: синоптики советуют запасаться лопатами — снега будет много

Конец ноября и начало декабря, говорят специалисты, оказались «громкоговорящими» в том, что касается погодных «настроений» — в России наступившая зима будет весьма нестабильной. То снег, то дождь, то оттепель, то морозы. «Ассортимент» капризов природы, естественно, будет напрямую зависеть от региона. В целом же, по прогнозам синоптиков, стоит готовится к обильным снегопадам. Жителям традиционно холодных городов — вроде Екатеринбурга — точно необходимо наладить контакт с компаниями, в перечне услуг которых значится уборка снега с крыш недорого.

Что же касается прогноза на зиму с «разбивкой» по месяцам, то ситуация — но помним, что все расчёты синоптиков на долгосрочную перспективу (более двух недель) всегда ориентировочные! — такова:

декабрь . В большинстве регионов страны последний месяц 2021 года и первый зимы будет в общем прохладным, но из-за нескольких дней оттепели средняя температура за 31 день окажется выше статистической «минусовой» нормы.

. В большинстве регионов страны последний месяц 2021 года и первый зимы будет в общем прохладным, но из-за нескольких дней оттепели средняя температура за 31 день окажется выше статистической «минусовой» нормы. январь-февраль. Здесь наблюдается ещё больший уклон в вероятность того или иного положения дел. В общем же синоптики снова говорят о неоднородности показателей: в одних регионах температура, скорее всего, будет выше климатической нормы для этих месяцев на «плюс-минус» 60%, а в других, напротив, ниже. Специалисты считают, к примеру, что этой зимой в Якутии, на западе Центральной России и большей части Уральского и Сибирского федеральных округов будет теплее, чем в январе-2021. А вот на Дальнем востоке зима покажет свой холодный нрав однозначно в полную силу.

Специалисты делают и такой вывод: с каждым годом зимы в России становятся всё теплее. Причём наблюдаются такие «эффекты» как резкая смена температурных режим — то волны холода накатывают, то тепла.

Если же говорить о Крыме, то и жителям полуострова, считают эксперты, стоит готовиться к многоснежной зиме, но с привычной температурой. Хотя в январе 2022 года как в Крыму, так и в Краснодарском крае не исключены ни метели, ни морозы. Речь идёт о так называемой «арктической вспышке», когда погоду делают чрезвычайно холодные воздушные массы, пришедшие с Арктики. Такое же явление можно будет наблюдать, скорее всего, и в феврале.