Зима-2022 для Москвы стала самой снежной за 4 года. Коммунальщики со стихией воюют, но снег убрать - не в поле выбросить...

Зима-2022, говорят специалисты, показала Москве и тем более Подмосковью, каков уровень готовности столичных коммунальных служб к серьёзным капризам погоды. И оказалось: проблем — «вагон и маленькая тележка». И с точки зрения наличия какой-либо мало-мальски адекватной стратегии, ориентированной на борьбу со стихией, и в плане финансов, которыми можно было бы стимулировать сотрудников коммунальных служб на «зимние подвиги», не говоря уж о том, чтобы штат этих самых работников увеличивать-расширять по мере необходимости. Да и со спецтехникой положение дел, как выяснилось, если не провальное, то «на грани» — снегоуборочные машины со снежными завалами и ледяными торосами, растущими «благодаря» режиму погоды «то оттепель, то крепкий мороз», справляются от слов «лучше сделать — нет сил». Но было бы ещё хуже, считают эксперты, если бы на помощь городским «коммунальщикам» не приходили бы организации вроде инженерных и энергетических, владеющие теми же автовышками, задействованными нынче на «зачистке» кровель. Ну и, разумеется, ситуацию спасают частные профильные предприятия — в Мытищах, к примеру, это компания «Эко Градъ» musor24.com, которая занимается вывозом и утилизацией снега при помощи большого парка максимально актуальной на день сегодняшней спецтехники буквально круглосуточно. Работая, в том числе, и с индивидуальными заказчиками.

Уборка снега — не всё, утилизация — главное

На самом деле с уборкой с улиц снега не всё так просто, как кажется простым обывателям. Это довольно сложный процесс, если придерживаться всех нормативных норм, связанных с ним. Причём ликвидация снежных завалов и их вывоз — это всего лишь полдела. Огромная работа стоит и за этой внешней составляющей. А именно — собранный снег нельзя просто так выбросить в любом удобном… якобы… для этого месте. В поле, в парке, на пустыре и т.д. Он должен быть утилизирован! По определённым правилам. В первую очередь потому, что «белый и пушистый» становится весьма небезопасным после того, как с ним «поработают» коммунальные службы:

в большинстве своём снег, который вывозят с улиц как Москвы, так и других городов России, обработан реагентам. Чаще это — хлориды натрия и кальция. При неправильной утилизации снега эти вещества проникают в почву, причиняя ей и растениям серьёзный вред;

снег, находясь на улицах, впитывает в себя все «продукты» деятельности человека — автомасла, нефтепродукты, выбросы производственных предприятий и т.д. Фактически такой снег становится токсичным;

снег с улиц машины собирают вперемешку с мусором. Надо ли говорить, что вывоз снега за город в течение всей зимы, гарантированно обеспечит создание объёмных свалок в их окрестностях?

Именно поэтому снег — по законодательству — именуют «отходами». Более того, в определённых ситуациях его рассматривают как «отход IV класса опасности». Отсюда и одно из требований, связанных с утилизацией: заниматься этим могут только предприятия, имеющие соответствующие лицензии.

Процесс утилизация снега — как?

Ответ прост — процесс сложный. Сопряжён, в частности, с использованием специфической техники. Утилизацию снег проводят двумя способами:

вывозят на снегоприёмные пункты (специально оборудованные полигоны и свалки);

«топят» в снегоплавильных пунктах — в так называемых «станциях снеготаяния, обеспечивающих отделение и сбор мусора, очистку и сбор талой воды.

Да, Москва из тех немногих городов в России (наряду с Санкт-Петербургом, Казанью, Новосибирском), у которых «стоит на службе» и первый, и второй способ утилизации снега. Но и его объёмы текущей зимой велики, так что и проблемы возникают. Как с вывозом, так и с утилизацией.

Февраль — последний месяц зимы, но не последний снежный

Плохая новость в том, что конца и края зимней катавасии образца 2022 года пока не видно. Синоптики говорят, что эта зима в Москве уже признана самой снежной за последние 4 года (с начала сезона, по официальным данным, прирост снега составил до 160 сантиметров (при годовой норме в 1,5 метра)), но и в дальнейшем погода не распогодится. А точнее будет максимально капризной: «разброс» температуры составит от +3 до -10 вплоть до конца месяца. Что, разумеется, добавит очередную порцию головной боли коммунальным службам.

Но! И март, подчёркивают метеорологи, обещает быть непростым. Первый месяц весны для Московской области является традиционно зимним. Когда же всё-таки в таком случае повеет весенним настроением и коммунальщикам полегчает? Прогноз неутешительный: по словам директора «Гидрометцентра России» Романа Вильфанда, согласно климатическим нормам, снег в российской столице и Подмосковье сходит полностью только в первой декаде апреля. Станет ли этот год исключением? Вряд ли, считает специалист.

И учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен. То есть, снег растает во второй декаде апреля, – отмечает руководитель «Гидрометцентра России».

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