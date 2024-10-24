Зима близко: пришло время защищаться от вирусов

Существует распространённое мнение – холод ослабляет иммунитет, поэтому заниматься профилактикой вирусных заболеваний при тёплой погоде нет особой нужды. И в нынешнем году с аномально затянувшимся летом многие не спешат принимать меры по защите от гриппа и ОРВИ. А зря. Осенью люди проводят больше времени в помещении, намного увеличивается количество контактов – а, следовательно, растет риск заражения. В прошедшем сентябре, несмотря на вполне летнюю погоду в большинстве регионов страны, заболеваемость гриппом и ОРВИ росла очень быстрыми темпами, вплоть до десятков процентов в неделю.

Основные методы: вакцинация, противовирусные препараты, личная гигиена

Вакцинация – эффективный метод защиты. По данным Роспотребнадзора, за первую половину осени успели привиться уже около 40 миллионов россиян. Специалисты настоятельно рекомендуют вакцинироваться всей семьёй. Но делать это следует заранее, чтобы иммунитет успел полностью сформироваться к началу эпидсезона. Поэтому врачи советуют прививаться уже в сентябре-октябре, за несколько недель до наступления основного всплеска заболеваемости, который, как правило, отмечается с конца ноября.

Известный врач-иммунолог, профессор, д.м.н. Андрей Петрович Продеус наряду с вакцинацией в качестве основных профилактических мер выделяет приём специальных противовирусных препаратов и соблюдение правил личной гигиены.

Противовирусные препараты, к которым относятся такие известные средства как Амикисин, Арбидол, Интерферон позволяют облегчить течение болезни, снизить её продолжительность, уменьшить риск осложнений. Некоторые из них, к примеру, Арбидол, можно применять для защиты от самых разных инфекций, в том числе вирусов гриппа A и B, аденовирусов, риновирусов и даже коронавируса – умифеновир (действующее вещество средства) включён в список рекомендованных препаратов Минздрава России по медикаментозной профилактике и лечению лёгких форм COVID-19. Как сообщает издание УТРО, умифеновир блокирует проникновение вирусов в клетку, не влияя на иммунную систему.

Обязательно мойте руки после возвращения с улицы, хотя бы раз в день промывайте нос. Регулярно проветривайте помещение. Избегайте посещения мест большого скопления людей, не контактируйте с заболевшими. По-прежнему актуальна маска – распространение коронавируса теперь также имеет сезонный характер.

Строгое соблюдение мер профилактики и личной гигиены – неоценимое подспорье в противостоянии вирусам. И, конечно, нельзя забывать самое главное правило – при появлении первых симптомов вирусного заболевания необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

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