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Зима говорите, а в Крыму - тепло. Прогноз погоды на 2 января
фото: Tama66 (pixabay.com)

Говорите — зима, а в Крыму — тепло. Прогноз погоды на 2 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:43 01.01.2021

В субботу в Крыму сохранится теплая погода.

Ночью холодный атмосферный фронт вызовет местами небольшие дожди, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°. В воскресенье и в понедельник без осадков, температура воздуха повысится на 1-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Говорите - зима, а в Крыму - тепло. Прогноз погоды на 2 января

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