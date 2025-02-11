Зима-мороз, говорите? В Евпатории пройдет акция по массовому обливанию холодной водой

22 февраля Евпатория во второй раз примите участие в Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Ее идея акции состоит в единовременном массовом обливании холодной водой в цветах государственного флага.
Организатором акции выступает спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В этом году акция пройдет в тринадцатый раз, она объединит более 10 тысяч человек из 50 регионов России и 10 дружественных стран. С каждым регионом и страной будет организован телемост, поэтому все зрители и участники могут наблюдать друг за другом.
Мероприятие, которое в этом году приурочено 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, пройдет в 12.45 на площадке возле «Дворца спорта».
Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://bit-zdorovim.ru – кнопка «Регистрация участника», из списка городов выбрать «Евпатория».
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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