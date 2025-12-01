Зима на Крымском полуострове: в начале декабря будут дожди и туманы

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 01.12.2025

Холодный фронт, зашедший в Крым в последний день осени, повлияет на погоду на полуострове в первые дни зимы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что «задаток» воскресенья при прохождении холодного фронта снизит температурные показатели начала недели.

Первого числа эхом уходящего циклона, в тылу его, будет поступать более свежая воздушная масса, ночью +5…+8, днем +11…+14. Но здесь уже осадки в виде дождя примут локальный скоротечный, очаговый характер. Ну и днем они вообще будут постепенно прекращаться. В дневные часы +11…+14, – рассказал метеоролог.

Во вторник, по его прогнозу, придет новый циклон – небольшой и достаточно высотный. Он принесет облака и дожди, ночью +4…+7, днем +10…+13.

Начиная со среды инициативу в атмосфере уже перехватит антициклон, поэтому распогодится. Ночью +3…+6, днем +10…+13, рассказал эксперт.

Облаков станет меньше, но за счет того, что выпадали осадки, атмосфера будет переувлажнена и это станет благоприятной питательной базой для формирования в сумерках и в предутренние часы так называемых радиационных туманов, туманов охлаждения, которые будут ухудшать видимость на дорогах, – предупредил специалист.

В четверг ожидается переменная облачность, без осадков, ночью +2…+5, днем +9…+12, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Та же погода примерно будет и в пятницу, отметил Тишковец.

В следующие выходные, по словам эксперта, сохранится антициклональный тип метеоусловий, то есть погода «миллион на миллион» – солнечно, никаких осадков. По ночам будет от +3 до +6, и днем воздух прогреется до +10… +13, а это, как минимум, на 5 градусов выше, чем должно быть в начале календарной зимы.

Так что старт будет достаточно теплым. И чуть-чуть ненастным в самые-самые первые декабрьские дни, а потом ситуация снова восстановится, – заверил метеоролог.

источник: РИА Новости Крым 

