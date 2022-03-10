Зима не отступает. В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило очередное штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. На этот раз погода не будет нас баловать в пятницу и субботу (11 и 12 марта).

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 марта, ночью 12 марта в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Подчеркивается, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и газового оборудования в частных домовладениях, на территории дачных участков и садовых кооперативов, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей.

Подробнее о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО .

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

ограничить выход в горно-лесную местность;

водителям транспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;

соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления;

воздержаться от выхода в море;

при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, деревьев;

уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

по возможности не подходить вплотную к стенам зданий, водостокам — есть вероятность схода накопившейся снежной массы.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

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