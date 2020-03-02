Зима не сдается и даже берет в снежный плен автомобили. Инциденты в горах Крыма

На календаре — Весна, грядет потепление, а в горах Крыма — снежно и морозно. Там — все еще властвует Зима. Со всеми «вытекающими»… Вечером 1 марта (в 19:25) оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне на плато Ай-Петри в снежном заносе застрял автомобиль, самостоятельно выехать не может. Кроме того, в авто находится несовершеннолетний, 2017 года рождения. Учитывая низкую температуру воздуха и позднее время суток необходима помощь спасателей.

После уточнения информации и определения места нахождения людей, спасатели обнаружили пострадавших на грунтовой дороге.

Сотрудники МЧС, используя такелажное оборудование, эвакуировали автомобиль ВАЗ-2121 из снежного заноса на дорогу с твердым покрытием. К счастью, водитель, 1983 года рождения и его пассажиры – жена и несовершеннолетний ребенок, жители Севастополя, не пострадали и в медицинской помощи не нуждались, — сообщили в МЧС РК.

Также 1 марта, в 20:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей в эвакуации туристов, автомобили которых застряли в снежном намете в районе горы Тырке.

Пострадавшие, жители гСимферополя, на автомобилях УАЗ «Патриот» и «Hyundai Galloper» были обнаружены в кратчайшие сроки и сопровождены к трассе. В медицинской помощи не нуждались, — отметили в МЧС.

Фото: КРЫМ-СПАС.