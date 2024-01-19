Зима никуда не уходит и уже завтра снова напомнит о себе. Коммунальщики Симферополя готовятся

В администрации Симферополя состоялось заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Повод – ухудшение погодных условий 20 января. По прогнозу (подробнее о погоде в Крыму – ЗДЕСЬ) на выходных дождь перейдет в мокрый снег. Ожидаются гололедица, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный, понижение температуры воздуха.

О мерах, которые приняты.

Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя и МБУ «Город» даны поручения:

— организовать мониторинг участков автомобильных дорог, подверженных образованию снежных заметов (заносов);

— организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения;

— обеспечить готовность снегоуборочной и специализированной техники, задействованной в проведении очистки и посыпки автомобильных дорог;

— предусмотреть резерв техники и горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий дорожных заторов, уборку снега и посыпки дорожной сети.

Руководителям МУП «Киевский Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Аванград», а также МБУ «Город», «Горсвет», «Горзеленхоз», Симферопольскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма», ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», Симферопольскому управлению по эксплуатации газового оборудования ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК «Крымтроллейбус», Симферопольскому городскому району электросетей дано поручение перевести силы и средства в режим повышенной готовности, а также содержать в готовности автомобильную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев и сильным отложением снега.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций – обеспечить готовность сил и средств к реагированию на ситуации, возникающие на подведомственных сетях снабжения.

Руководителям социально значимых объектов:

— обеспечить готовность к применению имеющихся резервных источников питания путем практического запуска и обеспечение их функционирования;

— обеспечить запас горюче-смазочных материалов, необходимый для бесперебойной работы автономных резервных источников питания (АРИП).

МКУ Управление образования администрации города даны распоряжения провести проверку пунктов временного размещения и обеспечить их своевременное приведение в готовность.

МКУ Управление транспорта и связи администрации Симферополя даны поручения:

— в случае необходимости организовать привлечение сил и средств привлекаемых для эвакуации граждан с участков автомобильных дорог, подверженных образованию снежных заметов (заносов).