Зима пришла... Погода в Крыму

В воскресенье в Крыму ожидается постепенное прекращение осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега.

В северных, восточных районах и в горах вероятны туманы, гололед. Ночью и утром на дорогах гололедица затруднит движение автотранспорта. Температура воздуха ночью -3…+2°, на ЮБК до +5°; днем +1…+6°; в горах ночью и днем -1…-6°. В начале рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .