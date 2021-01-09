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Зима пришла... Погода в Крыму
фото: Wensbos (pixabay.com)

Зима пришла… Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:33 09.01.2021

В воскресенье в Крыму ожидается постепенное прекращение осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега.

В северных, восточных районах и в горах вероятны туманы, гололед. Ночью и утром на дорогах гололедица затруднит движение автотранспорта. Температура воздуха ночью -3…+2°, на ЮБК до +5°; днем +1…+6°; в горах ночью и днем -1…-6°. В начале рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Зима пришла... Погода в Крыму

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