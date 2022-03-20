Зима, прощай… На следующей неделе в Крыму почувствуют дыхание весны

Но только к концу недели.

Какой будет погода на юге России и в Крыму… продиктует на следующей неделе антициклон. И ее начало будет холодным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Необычная ситуация: на юге европейской части России температура будет ниже, чем на севере… Такая пространственная инверсия получается из-за действия мощного антициклона, — приводит слова метеоролога агентство ТАСС .

Вильфанд добавил, что такая ситуация будет наблюдаться до середины следующей недели. Тогда-то Крым и почувствует дыхание весны.

Следующая неделя стартует с сухой и солнечной погоды, температура воздуха ночью 0…-5, днем 0…+5. А в последующем начнется коренной перелом в атмосферных процессах. Холодный ветер станет медленно заворачивать на северные, северо-западные и западные румбы. И в такой обстановке начнет резко теплеть, — рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В первой половине предстоящей недели в ночные часы еще будут слабые заморозки, а в дневное время суток температура достигнет +4…+10. Ближе к концу недели тепло усилится и столбики термометров уже будут подниматься до +7…+12.

Так что осталось померзнуть буквально неделю, а потом уже придет весна и будет радовать крымчан хорошим теплом, — заметил синоптик.

По долгосрочным прогнозам — в апреле аномалий холода в регионе не прогнозируется, в мае температура воздуха будет около климатической нормы, а лето Крым встретит с показателями чуть выше нормы, заключил специалист ФОБОС.

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