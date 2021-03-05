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Зима, уходи уже... Погода в Крыму не очень-то весенняя
фото: ClaudiaWollesen (pixabay.com)

Зима, уходи уже… Погода в Крыму не очень-то весенняя

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:17 05.03.2021

В субботу под влиянием холодного атмосферного фронта в Крыму днем местами пройдет дождь, вечером переходящий в снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений (20-25 м/с). Минимальная температура воздуха +1…+6°; максимальная +6…+11°, к вечеру понизится до 0…+5°. В воскресенье на полуострове будет прохладно, без осадков. Ветер ослабеет. Ночная температура воздуха -2…-7°, на побережье 0…+5; дневная +2…+7°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

 

Зима, уходи уже... Погода в Крыму не очень-то весенняя

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