Зима, уходи уже... Погода в Крыму не очень-то весенняя

В субботу под влиянием холодного атмосферного фронта в Крыму днем местами пройдет дождь, вечером переходящий в снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений (20-25 м/с). Минимальная температура воздуха +1…+6°; максимальная +6…+11°, к вечеру понизится до 0…+5°. В воскресенье на полуострове будет прохладно, без осадков. Ветер ослабеет. Ночная температура воздуха -2…-7°, на побережье 0…+5; дневная +2…+7°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .