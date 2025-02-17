Зима в Крыму и гололедица: доказать халатность коммунальщиков и возместить ущерб за травму можно в суде

По словам Денисовой, процедуру получения компенсации морального вреда и причиненного ущерба здоровью или имуществу нельзя назвать простой уже потому, что она требует обращения в суд. Рассмотрение такого дела может занимать от двух месяцев до полугода в зависимости от его сложности, заметила адвокат.

Но если правильно зафиксировать факты и доказательства ваших повреждений, их причину, то суд чаще всего становится на строну потерпевшего, – говорит адвокат.

Так, если речь идет о падении на скользком тротуаре или дороге, поверхность которых коммунальные службы не обработали вовремя реагентами от снега и льда, нужно прежде всего зафиксировать сам факт падения и все детали обстановки. Например, сфотографировать место происшествия.

То есть зафиксировать, что дорожка не была подсыпана реагентом, что она скользкая и на ней образовался лед. Факт вашего падения могут зафиксировать очевидцы – люди, которые шли с вами, или окружающие. У которых можно взять контактные данные и потом получить объяснения в качестве свидетелей. Они докажут, что вы упали по причине, что был скользкий лед на пешеходной зоне, – сказала Денисова.

Также доказательством того, где и как именно все произошло, послужат видеозаписи с камер видеонаблюдения, если они установлены поблизости, добавила она.

Второй момент, который необходимо зафиксировать, – ваше повреждение. Это можно сделать, вызывав скорую помощь. В карточке первичного обращения фиксируется причина повреждений. Либо путем обращения в ближайший травмпункт, где так же я советую указывать в анамнезе, в карточке первичного приема причину вашей травмы: упали на скользком льду. Можно даже указать примерный адрес, – рекомендовала адвокат.

На место происшествия вы также можете вызвать сотрудников полиции, чтобы они зафиксировали факт вашего падения и того, что дорога скользкая, отметила Денисова.

Это самая лучшая фиксация – вызывать сотрудников полиции, которые осмотрят место происшествия и зафиксируют тот факт, что действительно падение случилось именно по этой причине, – сказала эксперт.

И подчеркнула, что фиксация обстоятельств инцидента и обращение к медикам должны производиться в тот же день, когда все произошло.

Срок исковой давности составляет три года. То есть обратиться вы можете постфактум в любой момент в течение трех лет. Но зафиксировать и получить доказательства надо день в день, максимум на следующий день. Потому что обстановка может измениться, а повреждения зажить. Вы потом доказательств не насобираете, – сказала юрист.

По словам адвоката, как показывает практика, размеры компенсации пострадавшим за моральный и физический ущерб варьируются от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.

Все зависит от степени тяжести причиненных повреждений, – сказала адвокат.

источник: РИА Новости Крым