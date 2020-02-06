Зима в Крыму... В Симферополе открыты 20 пунктов обогрева

В связи с ухудшением погодных условий 20 стационарных пунктов обогрева в Симферополе развернуты на территории МУП Киевский, Центральный, Железнодорожный Жилсервис. Время работы площадок с 8:00 до 17:00. Здесь симферопольцы могут не только согреться, выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами, но и получить необходимую помощь. Для того, чтобы воспользоваться услугами пункта обогрева достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте.

На сегодняшний день в городе работает и один круглосуточный пункт обогрева на улице Дзюбанова, 13. На каждом участке работает диспетчерская служба, при необходимости к мобильному пункту обогрева незамедлительно будет вызвана бригада скорой медицинской помощи, — цитирует пресс-служба начальника управления административных органов администрации города Симферополя Сергея Роик.

Перечень и график работы пунктов обогрева:

МУП «Киевский Жилсервис»:

1. ул. Лермонтова, 5 (8:00-17:00)

2. ул. Полевая,109 (8:00-17:00)

3. ул. М. Залки, 1а (8:00-17:00)

4. ул. Кечкеметская, 196 (8:00-17:00)

5. ул. Морозова, 13 (8:00-17:00)

6. ул. Фрунзе, 36 (8:00-17:00)

7. ул. Краснознаменная, 26 (8:00-17:00)

МУП «Центральный Жилсервис»:

1. ул. Аральская, 59 (8:00-17:00)

2. ул. Крымских партизан, 13 (8:00-17:00)

МУП «Железнодорожный Жилсервис»:

1. ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно)

2. ул. Героев Сталинграда, 7а (8:00-17:00)

3. ул. Калинина, 18 (8:00-17:00)

4. ул. Железнодорожная, 8 (8:00-17:00)

5. ул. Яблочкова, 4 (8:00-17:00)

1. Дневное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО Ж/д района г. Симферополя» — ул. Гайдара, 4а (8:30-12:30).

2. Администрация ГБУ РК «ЦСО Центрального района г. Симферополя» — ул. 60 лет Октября, 13/64 (8:00-17:00).

3. Социально-реабилитационное отделение № 1- ул. Краснознаменная, 82 (8:30-17:00).

4. Социально-реабилитационное отделение № 2 — ул. Аральская, 67 (8:30-17:00).

5. Социально-реабилитационное отделение № 3 — ул. Аральская, 71/88 (8:30-17:00).

6. ГБУ РК «ЦСО Киевского района г. Симферополя» — ул. Куйбышева, 3 (Пн.-пт:8:30-17:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходной).