Зима в Севастополе = коллапс: часть дорог для общественного транспорта перекрыты

В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.
Из-за сложных дорожных условий в районе «Хутор Лукомский», «Максимова дача», ул. Генерала Коломийца общественный транспорт временно не осуществляет движение, — говорится в сообщении.
По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.
источник: РИА Новости Крым
