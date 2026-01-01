Прямо сейчас:
Зима в Севастополе = коллапс: часть дорог для общественного транспорта перекрыты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Зима в Севастополе = коллапс: часть дорог для общественного транспорта перекрыты

01.01.2026

В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.

Из-за сложных дорожных условий в районе «Хутор Лукомский», «Максимова дача», ул. Генерала Коломийца общественный транспорт временно не осуществляет движение, — говорится в сообщении.

По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.

источник: РИА Новости Крым 

