Зима зимой, а ямочный ремонт дорог в Симферополе ведут по расписанию

За прошедшую неделю в Симферополе, отмечают в администрации города, выполнен широкий перечень работ: ямочный ремонт горячим и литым асфальтом, демонтаж металлических и бетонных конструкций, ремонт бетонной лестницы, монтаж и демонтаж бортовых камней, а также нанесение дорожной разметки.

В период с 11 по 17 января проведен ремонт 55 квадратных метров тротуара горячим асфальтом на улице Мате Залки и 360 квадратных метров дорог литым асфальтом на улицах Киевская, Генерала Васильева, Гоголя, Ялтинское шоссе и проспекте Победы, – цитирует пресс-служба начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров Евгения Малярова. – Сотрудники учреждения также выполнили работы по монтажу и демонтажу бортовых камней на улицах Мате Залки и Кечкеметская.

Кроме того, по словам специалиста, осуществлены работы по демонтажу металлоконструкций на улице Тургенева, а также бетонных конструкций на улице Беспалова, там же параллельно выполнен ремонт бетонной лестницы. На улице Богдана Хмельницкого работники «Города» произвели покраску 4 скамеек.

Начальник департамента также проинформировал, что учреждением выполнялись работы по нанесению и обновлению дорожной разметки. Так, за отчётный период нанесение дорожной разметки 2.7 «Бордюр» выполнено на улице Богдана Хмельницкого.

В среднем в течение недели при выполнении перечисленных видов работ ежедневно привлекалось 26 рабочих учреждения и 5 единиц специализированной техники.

фото: пресс-служба администрации Симферополя