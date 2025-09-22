Зимнее строительство: кладка и монтаж ЖБИ при минусовых температурах

Стройка не останавливается зимой, но холод делает работы менее предсказуемыми: вода в растворах и бетоне замерзает, сцепление падает, металл и бетон «играют» от перепадов температур. Ниже — практичные правила, которые помогают безаварийно вести кладку и монтаж ЖБИ при минусе.
Температурные пороги и общий подход
- Кладка: используйте зимние растворы или клеи с противоморозными добавками и ведите работы в диапазоне температур, указанных производителем (обычно до −10…−15 °C, для отдельных составов — ниже).
- Бетон/раствор должны не замерзнуть до набора критической ранней прочности. Этого добиваются либо подогревом и укрытием, либо прогревом (эл.кабели ПНСВ, индукционный/опалубочный прогрев), либо комбинацией.
- Лёд, иней, снег — враги адгезии. Опоры, постели, пазогребневые кромки и арматура должны быть сухими и чистыми.
Кладка блоков и кирпича зимой
Материалы и смесь
- Применяйте сертифицированные зимние растворы/клеи или добавки без хлорида кальция (нехлоридные — безопаснее для арматуры и закладных).
- Компоненты подавайте тёплыми: вода 30–60 °C, песок и блоки — подогретые/оттаявшие. Не перегревайте (раствор схватится слишком быстро).
Основание и элементы
- Сметите снег, удалите лёд/иней с армопоясов, плит, стен. При необходимости основание подогрейте тепловой пушкой и укройте до начала кладки.
- Газобетон/керамические блоки перед кладкой держите в тёплом складе/тепляке. Холодный блок «высосет» тепло из шва.
Ведение шва
- Для газобетона — тонкошовные зимние клеи; для кирпича — тёплые растворы с добавками. Толщина и расход — по техкарте.
- Каждый ярус укрывайте: тенты, утеплительные маты, ПЭ плёнка с вентиляционными зазорами (чтобы не накопить конденсат).
Контроль
- Контролируйте температуру воздуха в зоне работ и температуру смеси на выходе.
- Делайте контрольные образцы (кубики/«бублики») или используйте термометры/датчики в критических узлах для документирования.
3) Монтаж ЖБИ (плиты, балки, перемычки) при минусе
Подготовка
- Опорные поверхности стен и ригелей — сухие, без наледи. Не допускайте «снежной подушки» под плитой.
- Постельный слой (раствор/клей) — зимний, тёплый, укладывается непосредственно перед монтажом.
Строповка и подъём
- Осмотрите стропы и траверсы: без обледенения, нормальная гибкость канатов/строп. Работайте строго по паспорту крана (ограничения по ветру/температуре).
- Плита перед укладкой очищена от снега/льда, пустоты — не забиты снегом.
После укладки
- Швы и стыки заполняйте тёплым зимним раствором, укрывайте до набора ранней прочности.
- Узлы анкеровки/сварки — сухие, сварочные работы не ведутся по обледенелому металлу.
- Для монолитных доборов/диафрагм жёсткости — см. раздел о бетонировании ниже.
4) Зимнее бетонирование монолитных узлов и швов
Методы обеспечивать тепло
- Утепление без активного прогрева — для малых объёмов и «тёплых» составов: тёплый бетон, укрытие матами/ПЭ+минвата, тепляк.
- Активный прогрев:
- ПНСВ/ТПЖ — кабель в теле бетона, трансформатор;
- Опалубочный прогрев — нагревательные щиты/листы;
- Инфракрасный/воздушный обогрев внутри тепляка.
Смеси и добавки
- Заказывайте зимние бетонные смеси у РБУ (подвижность, крупность заполнителя, добавки — по ТЗ).
- Используйте нехлоридные противоморозные добавки (для узлов с арматурой/закладными).
- Цель — удержать температуру выше нуля до набора критической прочности (по проекту: обычно 30–70 % от расчётной в зависимости от назначения узла).
Контроль и документация
- Термомониторинг (термопары/логгеры), журнал прогрева (время включения/выключения, целевые температуры).
- Снятие прогрева/укрытий — после достижения заданной прочности; резких «термоударов» не допускайте.
5) Организация, логистика и безопасность
- Складирование: материалы — под навесом, на поддонах, с прокладками; солевые реагенты держите подальше от металла.
- Маршрут техники: расчистка, посыпка, нормальная площадка под кран.
- График: выносите «мокрые» процессы на середину дня, когда теплее; на ночь — укрытие.
- Охрана труда: нескользящая обувь, страховка на высоте, обогрев вагончика, регламент отдыха бригад.
Итог
Зимние работы возможны и безопасны, если соблюсти три условия:
тёплые и подходящие смеси, защита от замерзания до набора прочности, чистые и сухие опоры/стыки. Добавьте грамотный прогрев и документацию — и минусовые температуры перестанут быть фактором риска для качества и сроков.
