Зимнее строительство: кладка и монтаж ЖБИ при минусовых температурах

Стройка не останавливается зимой, но холод делает работы менее предсказуемыми: вода в растворах и бетоне замерзает, сцепление падает, металл и бетон «играют» от перепадов температур. Ниже — практичные правила, которые помогают безаварийно вести кладку и монтаж ЖБИ при минусе.

Температурные пороги и общий подход

Кладка: используйте зимние растворы или клеи с противоморозными добавками и ведите работы в диапазоне температур, указанных производителем (обычно до −10…−15 °C, для отдельных составов — ниже).

Бетон/раствор должны не замерзнуть до набора критической ранней прочности. Этого добиваются либо подогревом и укрытием, либо прогревом (эл.кабели ПНСВ, индукционный/опалубочный прогрев), либо комбинацией.

Лёд, иней, снег — враги адгезии. Опоры, постели, пазогребневые кромки и арматура должны быть сухими и чистыми.

Кладка блоков и кирпича зимой

Материалы и смесь

Применяйте сертифицированные зимние растворы/клеи или добавки без хлорида кальция (нехлоридные — безопаснее для арматуры и закладных).

Компоненты подавайте тёплыми: вода 30–60 °C, песок и блоки — подогретые/оттаявшие. Не перегревайте (раствор схватится слишком быстро).

Основание и элементы

Сметите снег, удалите лёд/иней с армопоясов, плит, стен. При необходимости основание подогрейте тепловой пушкой и укройте до начала кладки.

Газобетон/керамические блоки перед кладкой держите в тёплом складе/тепляке. Холодный блок «высосет» тепло из шва.

Ведение шва

Для газобетона — тонкошовные зимние клеи; для кирпича — тёплые растворы с добавками. Толщина и расход — по техкарте.

Каждый ярус укрывайте: тенты, утеплительные маты, ПЭ плёнка с вентиляционными зазорами (чтобы не накопить конденсат).

Контроль

Контролируйте температуру воздуха в зоне работ и температуру смеси на выходе.

Делайте контрольные образцы (кубики/«бублики») или используйте термометры/датчики в критических узлах для документирования.

3) Монтаж ЖБИ (плиты, балки, перемычки) при минусе

Подготовка

Опорные поверхности стен и ригелей — сухие, без наледи. Не допускайте «снежной подушки» под плитой.

Постельный слой (раствор/клей) — зимний, тёплый, укладывается непосредственно перед монтажом.

Строповка и подъём

Осмотрите стропы и траверсы: без обледенения, нормальная гибкость канатов/строп. Работайте строго по паспорту крана (ограничения по ветру/температуре).

Плита перед укладкой очищена от снега/льда, пустоты — не забиты снегом.

После укладки

Швы и стыки заполняйте тёплым зимним раствором, укрывайте до набора ранней прочности.

Узлы анкеровки/сварки — сухие, сварочные работы не ведутся по обледенелому металлу.

Для монолитных доборов/диафрагм жёсткости — см. раздел о бетонировании ниже.

4) Зимнее бетонирование монолитных узлов и швов

Методы обеспечивать тепло

Утепление без активного прогрева — для малых объёмов и «тёплых» составов: тёплый бетон, укрытие матами/ПЭ+минвата, тепляк. Активный прогрев: ПНСВ/ТПЖ — кабель в теле бетона, трансформатор;

Опалубочный прогрев — нагревательные щиты/листы;

Инфракрасный/воздушный обогрев внутри тепляка.

Смеси и добавки

Заказывайте зимние бетонные смеси у РБУ (подвижность, крупность заполнителя, добавки — по ТЗ).

Используйте нехлоридные противоморозные добавки (для узлов с арматурой/закладными).

Цель — удержать температуру выше нуля до набора критической прочности (по проекту: обычно 30–70 % от расчётной в зависимости от назначения узла).

Контроль и документация

Термомониторинг (термопары/логгеры), журнал прогрева (время включения/выключения, целевые температуры).

Снятие прогрева/укрытий — после достижения заданной прочности; резких «термоударов» не допускайте.

5) Организация, логистика и безопасность

Складирование: материалы — под навесом, на поддонах, с прокладками; солевые реагенты держите подальше от металла.

Маршрут техники: расчистка, посыпка, нормальная площадка под кран.

График: выносите «мокрые» процессы на середину дня, когда теплее; на ночь — укрытие.

Охрана труда: нескользящая обувь, страховка на высоте, обогрев вагончика, регламент отдыха бригад.

Итог

Зимние работы возможны и безопасны, если соблюсти три условия:

тёплые и подходящие смеси, защита от замерзания до набора прочности, чистые и сухие опоры/стыки. Добавьте грамотный прогрев и документацию — и минусовые температуры перестанут быть фактором риска для качества и сроков.

