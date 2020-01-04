Зимние каникулы и компьютерные игры: нужен баланс между активным и «ленивым» отдыхом

Обильный стол с «новогодними салатиками», Интернет, компьютерные игры способны если не подорвать здоровье в зимние каникулы, то пошатнуть его. Скажем сразу, мы не будем огульно осуждать всех, сидящих за компом и агитировать за зож, но призываем: во всем нужна мера. Любой процесс без контроля – во вред человеку, а в поиске баланса мы проводим всю жизнь, так что начнем с малого. В эти январские дни найдем время и для прогулок на свежем воздухе, и для вкусной еды, и для общения в соцсетях, и для компьютерных игр.

Игровая индустрия – одно из самых прибыльных направлений мировой экономики. Согласно информации сайта Dailyonline, по итогам предыдущего года прибыль компаний – создателей видеоигр превысила 135 млрд. долларов. Рынок демонстрирует ежегодный уверенный рост доходов на 15%. И это не предел. Технологические новинки, прорыв направления мобильных игр, киберспорт (разросшийся до чемпионатов мира) лишь подтверждают это. Мало того, геймеры всех стран с нетерпением ждут разрекламированные новинки-2020. Среди них: Cyberpunk 2077, которая может затмить GTA V, Marvel’s Avengers, выходящая на волне коммерческого успеха «Мстителей», зомби-апокалисис Dying Light 2, сага о мире тьмы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и многие другие.

Эксперты отмечают тенденцию: производители игр почти не рискуют (исключение – независимые «индии»), делают ставки на раскрученные бренды и темы, популярных героев и все более отточенную графику. Правда и «минимальные» требования к компьютерам растут в геометрической прогрессии. По экстенсивному пути заполнения рынка идут производители мобильных игр. Здесь упор делается на количество и доступность даже в ранних версиях андроидов. В целом же игровая индустрия начинает наступать на пятки «киношной».

Что делать «юному геймеру» в таком разнообразном мире онлайн-соблазнов? Да и не юному тоже. Не потому ли так мало в эти первые дни Нового года людей на улицах? Медики и психологи советуют: эти каникулы – отличное время, чтобы выспаться и выровнять цикл «дня и ночи». А вот физическую и умственную активность следует разумно совмещать. Рано ложиться спать, рано вставать, с утра гулять на свежем воздухе, не переедать, зато вечером – можно и поиграть, выбрав ожидаемую новинку (а вот ТВ – «зло», это и без экспертов ясно).

Словом, лучший отдых – смена деятельности. И да, не начинайте с 1 января новую жизнь, не отказывайтесь от своих привычек и увлечений, просто разумно совмещайте занимательное с интересным, нужное с желаемым, вредное с полезным. Пусть все будет сбалансировано.