Зимние травмы: на Ай-Петринской яйле травмировался мужчина

Инцидент на Ай-Петринской яйле произошёл накануне вечером — мужчина травмировался на северо-восточном склоне г. Бедене-Кыр. На помощь пострадавшему отправились сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществлявшие патрулирование на плато Ай-Петри.

Прибыв на место ЧП, спасатели выяснили — мужчина (1986 г.р.), катаясь на лыжах, получил травму ноги. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему первую помощь, транспортировали с горы и передали медработникам, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым напоминает: любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь, перед выходом на маршрут необходимо обозначить свои намерения в спасательной службе.

В МЧС также настоятельно рекомендуют соблюдать отдыхающим правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».

Фото из архива МЧС Республики Крым