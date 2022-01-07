«Зимних планов» громадье. В Крыму собираются обустроить горнолыжный курорт

Предварительно рассчитанный рост турпотока – 30-40%.

Создание горнолыжного курорта в Крыму позволит увеличить туристический поток на полуостров в зимние месяцы на 30-40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрия Ворону.

Ранее он рассказывал, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале создания в 2022 году первого горнолыжного курорта на полуострове. Уже сейчас корпорация рассматривает две площадки: популярное у туристов плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой.

Практика других регионов показывает, что после создания горнолыжной инфраструктуры загрузка отелей в зимний период возрастает на 30-40%, если брать ко всему турпотоку за год. Это, конечно, огромные цифры, импульс к развитию Крыма. Мы, как корпорация, вместе с нашим вице-премьером — министром экономики республики Ириной Кивико очень активно работаем над тем, чтобы горнолыжный курорт был построен в Крыму. Полуострову необходимо получить статус одной из горнолыжных столиц России, — сказал Ворона.

По его словам, вопрос возможного выделения государственной поддержки проекту обсуждался с Главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Проект очень капиталоемкий и требовательный к территории, на которой он реализуется, поскольку предложенные площадки находятся в охраняемых природных зонах. Один из главных — это вопрос водоснабжения. Чтобы работали снежные пушки, необходима вода. В условиях нашего дефицита необходимо решить эту проблему не в ущерб экологии и жителям полуострова, — добавил Ворона.

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона. Власти Ялты в 2020 году сообщили, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега, что осложняет создание там горнолыжного курорта.

«Плюсовая» температура воздуха на Ай-Петри и тающий снег только добавляют вопросов. Свежие фото: ВК, Ай-Петри, 26 км:

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