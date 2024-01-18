Зимний пожар в крымском селе Зимино

Вчера в 16:33 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в селе Зимино (Раздольненский район).

К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ с. Новоселовское ГК УРК «Пожарная охран Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК.

По прибытии стало известно, что произошло возгорание хозяйственной постройки. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара. В течение 1 часа возгорание было полностью локализовано и ликвидировано, – сообщили в МЧС РК.