Зимой в Крыму намерены вводить ограничения на движение автомобилей. Но только в непогоду

С заботой о… дорогах.

В зимний период, в случае ухудшения погодных условий, на дорогах Крымского полуострова будут вводить ограничения на движение автотранспорта временного характера. В министерстве транспорта РК сообщили, что с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года будет использоваться эта мера защиты дорожной инфраструктуры.

В минтрансе объяснили введение этих вынужденных мер необходимостью снижения нагрузки на несущие элементы дорожных сооружений. По мнению чиновников, в морозную погоду или при переизбытке влаги — при повышенной нагрузке они могут деформироваться.

Минтранс Крыма обещает заблаговременно информировать население об ограничениях на определенных участках. Дороги будут перекрывать либо полностью, либо частично. Местным жителям и гостям Крыма необходимо будет учитывать ситуацию при планировании автомобильных путешествий по полуострову.

Как уточняет Бизнес-Газета , возможные ограничения на движение автомобильного транспорта не распространяются на:

— международные перевозки грузов;

— пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых грузов, семенного фонда и удобрений;

— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, иных чрезвычайных происшествий;

— транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных органов госвласти Республики Крым, в которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба;

— перевозку смазочных масел, а также специальных жидкостей российских и иностранных производителей.