Злостный алиментщик должен был трудиться в колонии, но прятался на курорте – в городе Саки

В городе Саки сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, находившегося в розыске.

На маршруте патрулирования в г. Саки сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции задержали жителя Сакского района, скрывающегося от отбытия наказания, назначенного судом. В июне прошлого года в отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». По результатам расследования, подозреваемому судом было предъявлено обвинение и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца, с отбыванием в колонии-поселения, — рассказали в МВД по РК.

Но у осужденного были свои планы на жизнь, он скрылся и несколько месяцев находился в розыске. Прятаться у моря на курорте – так себе идея. Рано или поздно попался бы… Но попался рано.

Благодаря профессиональным действиям сакских полицейских, разыскиваемый взят под стражу, передан инициатору розыска и направлен в колонию-поселения для отбытия назначенного судом срока лишения свободы, — подытожили в МВД по РК.