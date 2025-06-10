Злоумышленники убеждают россиян оформлять автокредит

В силовых структурах предупредили о новой схеме мошенников – они убеждают россиян взять автокредит при отказе банковских сотрудников в оформлении потребительского займа.

Телефонные мошенники убеждают своих жертв в случае отказа сотрудниками банка в потребительском кредите взять автокредит на такую же сумму, сообщили РИА Новости в силовых структурах, сославшись на полученные материалы задержанных мошенников.

Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие, – говорится в инструкции злоумышленников.

Как пояснил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, интерес мошенников к теме автокредита может быть связан в том числе с возможностью установления самозапрета на оформление потребительских кредитов.

Соответствующий самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы, но его нельзя установить на ипотеку, автокредиты и ряд других обязательств. Этим начинают пользоваться злоумышленники, постепенно интегрируя другие виды займов в свои схемы, – указал Немкин.

Немкин также отметил, что у каждой мошеннической группы есть готовые инструкции на практически каждый вариант развития диалога с жертвой.

В таких инструкциях приведены готовые ответы на возражения, прописаны сценарии убеждения и даже эмоциональные триггеры, которые нужно задействовать в зависимости от реакции потенциальной жертвы, – пояснил депутат.

По его словам, мошенники тщательно прорабатывают возможные сомнения клиентов. Например, если человек говорит о рисках, ему тут же приводят контраргументы. Если жертва колеблется, могут давить на жалость или, наоборот, использовать агрессивную тактику – «мы хотим вам помочь, а вы упускаете последний шанс».

Эти инструкции часто основаны на глубоком понимании человеческой психологии. Злоумышленники активно используют когнитивные искажения – например, люди склонны доверять тем, кто говорит уверенно, – говорит Немкин.

Парламентарий также отметил, что мошеннические группировки постоянно обновляют свои сценарии, подстраиваясь под текущие тренды. Например, во время роста крипторынка они активно эксплуатировали тему цифровых активов, а в периоды экономической нестабильности – предлагали «защищенные» инвестиции.

Это делает их методы особенно опасными, потому что жертвам кажется, что им предлагают актуальное и продуманное решение, – заключил Немкин.

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