Знаете, с кем живёте? Какие насекомые становятся нашими «соседями», и что с ними делать

Вы точно уверены, что кроме вас и вашей семьи, состоящей из «человеков» (ну и скорее всего домашних питомцев — кошечек, собачек, птичек, рыбок и т.д.), на территории вашей квартиры никто больше не проживает? Вынуждены расстроить. По статистике, каждое третье жильё — это не только место обитания людей, но ещё и «пришлых товарищей», которых зачастую и глазом не увидать. Учёные говорят, что рядом с человеком в его домах существуют… как минимум… 15 разных видов насекомых. Кстати, этих маленьких существ учёные обозначили красивым «именем» — их называют синантропами. То есть, их образ жизни вроде как связан с человеком, но одомашненными они не являются.

В некоторых случаях такие соседи — безвредны, но в большинстве своём они довольно непредсказуемые и опасные в бытовых условиях. Кровопийцы, разносчики заразы, «кусючие твари» и так далее — это всё про них. И скажем сразу: ежели опознаете кого из ниже перечисленных «товарищей», то вызывайте дезинсекторов. Справиться самостоятельно с таким соседством не просто сложно — это невозможно. Они настолько привыкли жить с нами, что адаптировались к нашим «нападкам», которыми так или иначе, но мы пытаемся с ними бороться. Так что без спецсредств здесь точно вопрос не решить. Каких? К примеру, дезинсекция в Туапсе и Туапсинском районе, уничтожение насекомых службой Dez Service https://www.pro-dezservice.ru/dezinsekciya проводится сертифицированными препаратами, напрямую «заточенными» на такую борьбу. Не только гарантирующими результат, но при этом безопасными как для человека, так и для домашних питомцев.

Не стоит забывать про резистентность насекомых — это особи которые уже притравлены или имеют устойчивость к химическим соединениям, таких особей достаточно тяжело вывести. По большей части это касается тараканов и клопов, но на самом деле любой вид колонии насекомых, при неправильном выборе способа борьбы — может стать устойчивым или резистентным, — предостерегают от самодеятельности специалисты Службы дезинфекции Dez Service.

ТОП-5 насекомых, которые соседствуют с человеком

Разумеется, из 15 видов насекомых, которые чаще всего обитают рядом с человеком в его домах, можно выделить лидеров по «уживаемости». Причём эта пятёрка считается и самой «наглой» с точки зрения своих взаимоотношений с людьми. «Подвинься! Я здесь тоже живу» — это однозначно про них.

Итак, с кем нам чаще всего приходится жить, и чем такое соседство грозит:

постельные клопы. Кровесосущие твари, нападающие исподтишка, когда совсем к этому и не готов — активизируются ночью, когда человек засыпает. Особенно страдают от этих насекомых дети. Живут в матрасах, подушках, в мебельной обивке. Да, вирусы и бактерии эти насекомые не переносят, но на их совести — аллергические реакции, которые провоцируются укусами, повреждения кожных покровов, стресс (спать с вампирами то ещё «удовольствие»…).

Кровесосущие твари, нападающие исподтишка, когда совсем к этому и не готов — активизируются ночью, когда человек засыпает. Особенно страдают от этих насекомых дети. Живут в матрасах, подушках, в мебельной обивке. Да, вирусы и бактерии эти насекомые не переносят, но на их совести — аллергические реакции, которые провоцируются укусами, повреждения кожных покровов, стресс (спать с вампирами то ещё «удовольствие»…). пылевые клещи. Эта «армия» вездесуща. Редкая квартира, в которой есть ковры, постельное белье, диваны, матрасы, одеяла и т.д. может похвастаться их отсутствием. Поговаривают, что от этого вида клещей избавиться полностью практически невозможно. Но значительно снизить их количество можно точно. И однозначно с этими насекомыми бороться нужно: вызывать не только аллергию, но и губительны для асматиков.

Эта «армия» вездесуща. Редкая квартира, в которой есть ковры, постельное белье, диваны, матрасы, одеяла и т.д. может похвастаться их отсутствием. Поговаривают, что от этого вида клещей избавиться полностью практически невозможно. Но значительно снизить их количество можно точно. И однозначно с этими насекомыми бороться нужно: вызывать не только аллергию, но и губительны для асматиков. бельевые (платяные) вши. Питаются кровью человека, а живут исключительно в его одежде. Места от их укусов чешутся так, что «и на стену влезешь» — говорят несчастные, которым довелось столкнуться с этими насекомыми. К слову, «подхватить» их весьма просто. В общественном транспорте, к примеру, или же в примерочных магазинов.

Питаются кровью человека, а живут исключительно в его одежде. Места от их укусов чешутся так, что «и на стену влезешь» — говорят несчастные, которым довелось столкнуться с этими насекомыми. К слову, «подхватить» их весьма просто. В общественном транспорте, к примеру, или же в примерочных магазинов. тараканы. Здесь и комментировать, пожалуй, нечего. В каждой квартире с этими резво бегающими «приживалами» имели дело. Кому-то удалось их убедить уйти или сдохнуть, а у кого-то война эта вечна. Разновидностей этих насекомых несколько, но все одинаково опасны для человека. Ибо от их «лап» действительно можно серьёзно пострадать. Урологические инфекции, гастрит, микобактериоз, дизентерия, менингит, туберкулёз — все эти болезни можно подхватить, если не гнать, а пытаться уживаться на одной территории с тараканами. И! Они являются переносчиками яиц гельминтов.

Здесь и комментировать, пожалуй, нечего. В каждой квартире с этими резво бегающими «приживалами» имели дело. Кому-то удалось их убедить уйти или сдохнуть, а у кого-то война эта вечна. Разновидностей этих насекомых несколько, но все одинаково опасны для человека. Ибо от их «лап» действительно можно серьёзно пострадать. Урологические инфекции, гастрит, микобактериоз, дизентерия, менингит, туберкулёз — все эти болезни можно подхватить, если не гнать, а пытаться уживаться на одной территории с тараканами. И! Они являются переносчиками яиц гельминтов. муравьи. Бесстрашные воины, которые если уж окопались в квартире, то без боя её не сдадут. Чем страшны? Кусаются больно: на месте укуса появляется крайне неприятный волдырь. Кроме того, официально являются переносчиками патогенных бактерий.

Не нашли в этом перечне своих соседей. Не обольщайтесь… Вполне возможно, что на одной территории с вами живут менее наглые, но не менее неприятные постояльцы. Как-то: уховертки, мокрицы, чешуйницы, жуки-короеды, многоножки, пауки, малярийные комары, мухи, блохи, личинки овода, самки слепней…

В соседях — насекомые. Что делать?

На самом деле, здесь ответ однозначный — бороться с ними. Сами не уйдут! Самостоятельно выходить на тропу войны или вызывать специалистов? Скажем так: с одним десятком «оккупантов» можно справиться и самим, но если их сотни — только время потеряете на такие подвиги.

Опасность в том, что насекомые такого рода плодятся со скоростью света, осваивая и отвоёвывая у человека с каждым днём всё большую территорию. Так что, как только заметили «поселенца» — бейте по всем фронтам. Хотите однозначной победы — вызывайте специалистов. У них есть «убойные» аргументы, которые точно помогут вам в споре с незваными пришельцами.