Знай, помни, плати, а то оштрафуют: календарь налогов на недвижимость в 2020 году

Мы все налогоплательщики, вот только помним об этом не всегда. Хорошо еще, когда приходят какие-то уведомления из налоговой инспекции, а если нет? Чтобы не оказаться в ситуации, из-за которой возникла поговорка «пеняй на себя», надо понимать, в какое время года следует позаботиться об уплате того или иного налога.

По сути дела, все мы платим только два вида налогов – налог с полученных доходов и налог на имущество, в том числе и недвижимое. Иногда, отмечают эксперты портала Domofond.ru , деньги могут двигаться в обратном направлении – это происходит при получении налогового вычета. Генеральный директор агентства ЦДН Анатолий Пысин напоминает, в какое время года следует вспоминать об уплате налогов.

С 1 января: возможна подача заявления на возврат НДФЛ (налоговый вычет)

Налоговый вычет предоставляется гражданину один раз в жизни. Если вы никогда им не пользовались, а в 2019 году приобрели недвижимость, то, начиная с 1 января 2020 года, получаете право подать заявление на возврат НДФЛ. Максимальная сумма, с которой предоставляется налоговый вычет, составляет 2 млн рублей, следовательно, вам вернут 260 тыс. руб. – 13% от нее. Если при покупке недвижимости вы использовали ипотечный кредит, то дополнительно получите еще и 13% от суммы процентов, уплаченных к моменту получения вычета.

Существенным условием для реализации права на налоговый вычет является регулярное получение дохода, облагаемого НДФЛ. Проще говоря, для получения вычета в указанном объеме сумма уплаченных вами налогов должна его превышать.

1 апреля – 30 ноября: срок уплаты налога на имущество

Налоговая инспекция получает сведения о вашем недвижимом имуществе из Росреестра. Ее сотрудники заблаговременно рассчитывают сумму налогов за прошедший год и рассылают уведомления и квитанции, в которых она указана.

Помимо отправки бумажных документов посредством «Почты России», налоговая инспекция размещает эту информацию в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Очень рекомендую зарегистрироваться на этом сайте и, не дожидаясь почтовых уведомлений, всегда быть в курсе своих налоговых начислений.

Важно помнить, что данный налог (так же, как и земельный) уплачивается по месту нахождения налогооблагаемого имущества, а не по адресу регистрации собственника.

До 30 апреля: необходимо подать налоговую декларацию, если вы получали доход от продажи недвижимости или сдачи ее внаем

Если в 2019 году вы продавали недвижимость или сдавали ее внаем, как физическое лицо, то вам необходимо до 30 апреля предоставить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Налог при этом составит 13%.

Однако на наших глазах возникает новый порядок уплаты налогов наймодателем. Если зарегистрироваться, как самозанятое лицо, и сдавать квартиру в этом качестве, то налог составит 4% от полученных доходов при сдаче квартиры физическому лицу, и 6% – юридическому. Это уже не НДФЛ, а НДП (налог на профессиональный доход). Согласно п. 3 ст. 1 Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018, эта ставка для самозанятых не будет меняться десять лет. Но рассчитывать и платить этот налог надо будет ежемесячно. Правда, сдавать таким образом можно только одну квартиру. Если у вас их несколько, налог с доходов от сдачи остальных придется оплачивать на основании декларации 3-НДФЛ. Кроме того, еще не везде существует возможность стать самозанятым: пока это эксперимент, проводящийся в четырех регионах РФ, включая Москву и область. С 2020 года их будет 23.

Если вы в 2019 году продали недвижимость, то необходимость уплаты НДФЛ определяется сроком владения ею. С 1 января 2016 г. платить его с дохода от продажи следует тем собственникам, которые владели недвижимостью менее пяти лет. Существуют исключения: например, для квартиры, полученной по наследству, подаренной близкими родственниками и т.д., минимальный срок владения в этих случаях составляет три года. C 1 января 2020 года в этот же перечень вошло и единственное жилье собственника.

Важно: налог берется с суммы, составляющей разницу между ценой покупки и продажи квартиры.

Декларацию следует подавать, даже если вы имеете право на налоговые льготы или доход от продажи равен нулю.

Если вы в 2019 году и продавали, и покупали жилье, а право на налоговый вычет еще не использовали, то это следует отразить в декларации. Тем самым можно уменьшить налоги, подлежащие уплате, на величину налогового вычета.

До 15 июля: заплатить налог, указанный в декларации

Данные, представленные вами в декларации, обрабатываются до конца июня. После этого налоговики определяют сумму, подлежащую уплате. Ее можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или портале государственных услуг РФ gosuslugi.ru. В отличие от налога на имущество, уведомлений о сроках и сумме оплаты по декларации 3-НДФЛ налоговая инспекция присылать не будет. Оплачивать этот налог придется самостоятельно. Сделать это можно в отделениях Сбербанка и на портале госуслуг. Квитанцию для оплаты можно подготовить на сайте налоговой.

Если вы не уложитесь в названный срок, то будете считаться должником, и вам будут начисляться пеня. В дальнейшем, при длительном отсутствии оплаты, речь может пойти о взыскании долга в судебном порядке.

До 1 ноября: заявить о праве на налоговые льготы

Ст. 407 НК РФ содержит перечень оснований для получения налоговых льгот. Если у вас есть такое право, то вы должны подать заявление в налоговую инспекцию и указать объект, в отношении которого хотите получить льготу. При этом необходимо представить документы, подтверждающие право на нее. Помните об этом. После 1 ноября заявление уже не примут, и льготу применят к тому из объектов, сумма налогообложения которого самая большая.

До 1 декабря: оплатить налог на недвижимое имущество на основании уведомления

Не забывайте, что 1 декабря истекает срок оплаты имущественного налога по уведомлениям.

До 31 декабря 2020 года: проверить, все ли в порядке

Несмотря на новогоднее настроение, уделите немного времени контролю правильности начисления и уплаты налогов в уходящем году. Если вы собственник, а уведомление об имущественном налоге не получили (и также при возникновении других вопросов), обязательно свяжитесь с налоговой инспекцией, выясните причину неполучения уведомлений и примите меры для ее устранения.

Источник: Domofond.ru