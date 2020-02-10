Знают, не знают, готовы голосовать или нет. Итоги опроса о поправках к Конституции

Всероссийский опрос с целью выяснить, как граждане России относятся к поправкам в Конституцию, которые инициировал Президент РФ, насколько хорошо информированы о сути и содержании предлагаемых изменений в Основной закон, а также о готовности принять участие в общенародном голосовании, по заказу Фонда развития гражданского общества провёл ЛЕВАДА-ЦЕНТР.
Результаты опроса показали высокий уровень информированности граждан об инициативе президента: почти 60% знают об этих предложениях, а еще 25% хорошо осведомлены о содержании поправок. При этом более 70% опрошенных считают, что изменения в Конституцию допустимы, 64% выражают готовность принять участие во всенародном голосовании, а 72% поддерживают инициативу Владимира Путина, — отмечает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселёва.
По словам эксперта, по результатам опроса, более половины респондентов отметили в качестве наиболее важных из предлагаемых изменений в Конституцию три поправки – две из них социальные, а одну можно отнести к категории морально-нравственных. 67% респондентов к наиболее важным поправкам отнесли гарантию регулярной индексации пенсий. На втором месте по важности – запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, на третьем – гарантии минимального размера оплаты труда.
Социологи также выясняли уровень поддержки каждого из предлагаемых изменений. Наибольший уровень поддержки получили поправки, закрепляющие в Конституции:
- гарантию регулярной индексации пенсий
- норму, при которой международные законы действуют в России, только если они не противоречат Конституции России
- гарантию минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума
- запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство
- полномочия президента освобождать судей Верховного и Конституционного суда, если они совершили проступки
Почти 40% респондентов уже сегодня выражают готовность принять участие во всенародном голосовании. Еще более четверти опрошенных ответили, что скорее всего примут участие. Уверены и скорее уверены, что не будут принимать участие в голосовании только 15% респондентов.
Результаты опроса показали высокий уровень готовности поддержать предлагаемые поправки к Конституции. Более 70% респондентов заявили, что, если бы приняли участие в голосовании, то проголосовали бы ЗА, — говорит Наталья Киселёва.
Телефонный опрос был проведен по всероссийской выборке. В нем приняли участия 2023 человека, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Погрешность исследования составляет 2,2%. Опрос проводился с 29 по 31 января 2020 года.