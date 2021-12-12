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Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 19:53 12.12.2021

В администрации Симферополя рассказали об одном из самых прилежных и дисциплинированных «сотрудников». Как отметил первый замглавы администрации города Максим Балахонов, этот «работник» не пропустит в здание «ни одного человека без документов и соблюдения противоковидных мер».

Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

Кот Феликс уже года три живёт и работает в администрации, и чиновничья жизнь его полностью устраивает. Он очень коммуникабельный и отзывчивый кот. Узнав, что после посещения ярмарок я заехал на работу подписать документы, Феликс с радостью вызвался мне помочь. Но в следующий раз просил взять его с собой на ярмарки – там ведь продают рыбку. А вы, придя в администрацию, смогли бы пройти мимо Феликса и не погладить? –  пишет на своей странице в Facebook Максим Балахонов.

Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

Говорят, что Феликса еще котенком приютили еще в здании на ул. Горького, 15 неравнодушные сотрудники администрации. При переезде в здание на улице Толстого новоселье отметил и кот. Прижился, устроился, «трудится», создает всем хорошее настроение.

Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

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