Знакомьтесь, это Феликс! В администрации Симферополя «работает» кот

В администрации Симферополя рассказали об одном из самых прилежных и дисциплинированных «сотрудников». Как отметил первый замглавы администрации города Максим Балахонов, этот «работник» не пропустит в здание «ни одного человека без документов и соблюдения противоковидных мер».

Кот Феликс уже года три живёт и работает в администрации, и чиновничья жизнь его полностью устраивает. Он очень коммуникабельный и отзывчивый кот. Узнав, что после посещения ярмарок я заехал на работу подписать документы, Феликс с радостью вызвался мне помочь. Но в следующий раз просил взять его с собой на ярмарки – там ведь продают рыбку. А вы, придя в администрацию, смогли бы пройти мимо Феликса и не погладить? – пишет на своей странице в Facebook Максим Балахонов.

Говорят, что Феликса еще котенком приютили еще в здании на ул. Горького, 15 неравнодушные сотрудники администрации. При переезде в здание на улице Толстого новоселье отметил и кот. Прижился, устроился, «трудится», создает всем хорошее настроение.

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