Знать о родственнике все: нотариусов обяжут предупреждать наследников о долгах﻿

Правительство России, сообщает «Российская газета», поддержало законопроект, обязывающий нотариусов уведомлять о долгах покойного перед банками. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме.
Известный юридический факт: долги переходят по наследству. Но есть нюансы. Первое: если отказаться от наследства, то не будет и долгов. Второе: сумма долга не может превышать размер наследства. Допустим, человек получил по наследству миллион. Значит, никто не вправе требовать с него больше. Однако когда долги действительно огромны, то, может быть, легче вообще не вступать в наследство. Тогда не придется тратить время на юридические формальности, деньги на адвокатов, нервы на все прочее.
Законопроект предполагает, что нотариус будет обязан в течение трех дней после открытия наследственного дела навести справки о покойном в бюро кредитных историй.
Если обнаружатся долги, надо будет письменно проинформировать наследников.
На сегодня в действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя, — подчеркивают разработчики проекта.
Поэтому, по их словам, на практике часто случаются ситуации, когда наследники узнают о теперь уже своих проблемах постфактум, когда к ним приходят люди из банка. И что-то изменить уже поздно. В случае же принятия предлагаемых норм неприятная информация будет вовремя сообщаться человеку.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что проект направлен на защиту прав граждан и носит ярко выраженный социальный характер.
Установление обязанности нотариуса информировать наследников о долгах наследодателя будет способствовать обеспечению прав наследников на получение полной и достоверной информации о принимаемом наследстве и поможет им своевременно сделать обоснованный вывод о принятии наследства либо об отказе от наследства, — подчеркивает председатель Правления АЮР.
Вместе с тем в настоящее время не урегулирован вопрос электронного взаимодействия нотариусов и бюро кредитных историй.
В целях обеспечения возможности направления нотариусами запросов и получения ими сведений из бюро кредитных историй посредством электронного документооборота требуется установление порядка взаимодействия нотариусов с бюро кредитных историй, — отмечает Владимир Груздев.
В свою очередь, правительственные эксперты отметили, что законопроектом не урегулирован вопрос оповещения наследников о наличии долгов не перед банками. Но такие долги тоже могут быть, а значит, стоило бы предусмотреть и механизм оповещения и о таких задолженностях. Правда, здесь возникает вопрос, каким образом можно было бы узнать о подобных долгах: в бюро кредитных историй они не отражаются.
Правительство России поддержало проект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.
Как рассказывает вице-президент Гильдии российских адвокатов, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, можно отказаться от наследства в целом — как от наследственных долгов, так и от прав на наследство.
Но нельзя отказаться от долгов и принять на себя только активы, — подчеркивает он.
Наследник не может сказать, мол, беру машину и квартиру, а от огорода и долгов отказываюсь. Нет, в данном случае либо все, либо ничего.
При этом здесь есть нюансы, — продолжает Никита Филиппов. — Например, если вы единственный наследник квартиры и продолжаете в ней жить, это будет означать, что вы фактически приняли это наследство. А значит, кредиторы будут вправе требовать от вас и погашения долгов наследодателя в пределах стоимости этой квартиры.
В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что наследственное право — традиционная компетенция нотариата, который предпринимает все предусмотренные законом меры по охране прав участников наследственных правоотношений. Нотариус исследует состав наследственной массы, устанавливает круг наследников, проверяет наличие завещания, рассчитывает доли, принимает меры по охране наследственного имущества и в целом делает все, чтобы права и интересы наследников были защищены в равной степени.
В рамках наследственного дела нотариус выполняет уникальную исследовательскую, ревизионную и консультационную работу, предотвращает потенциальные споры между наследниками, защищает права каждого из них, — говорит президент ФНП Константин Корсик.
Выданное по итогам правовой экспертизы нотариуса свидетельство о праве на наследство является достоверным и публичным признанием как принадлежности наследственного имущества наследодателю, так и законности перехода этого имущества к наследникам.
источник: «Российская газета»
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