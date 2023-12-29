Знать о родственнике все: нотариусов обяжут предупреждать наследников о долгах﻿

Правительство России, сообщает «Российская газета», поддержало законопроект, обязывающий нотариусов уведомлять о долгах покойного перед банками. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме.

Известный юридический факт: долги переходят по наследству. Но есть нюансы. Первое: если отказаться от наследства, то не будет и долгов. Второе: сумма долга не может превышать размер наследства. Допустим, человек получил по наследству миллион. Значит, никто не вправе требовать с него больше. Однако когда долги действительно огромны, то, может быть, легче вообще не вступать в наследство. Тогда не придется тратить время на юридические формальности, деньги на адвокатов, нервы на все прочее.

Законопроект предполагает, что нотариус будет обязан в течение трех дней после открытия наследственного дела навести справки о покойном в бюро кредитных историй.

Если обнаружатся долги, надо будет письменно проинформировать наследников.

На сегодня в действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя, — подчеркивают разработчики проекта.

Поэтому, по их словам, на практике часто случаются ситуации, когда наследники узнают о теперь уже своих проблемах постфактум, когда к ним приходят люди из банка. И что-то изменить уже поздно. В случае же принятия предлагаемых норм неприятная информация будет вовремя сообщаться человеку.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что проект направлен на защиту прав граждан и носит ярко выраженный социальный характер.

Установление обязанности нотариуса информировать наследников о долгах наследодателя будет способствовать обеспечению прав наследников на получение полной и достоверной информации о принимаемом наследстве и поможет им своевременно сделать обоснованный вывод о принятии наследства либо об отказе от наследства, — подчеркивает председатель Правления АЮР.

Вместе с тем в настоящее время не урегулирован вопрос электронного взаимодействия нотариусов и бюро кредитных историй.