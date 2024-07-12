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Знай наших: 11-летний керчанин Саша Зубков покорил Эльбрус
фото: "Аргументы Недели"

Знай наших: 11-летний керчанин Саша Зубков покорил Эльбрус

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:16 12.07.2024

Представители Федерации зимнего плавания Крыма вчера, 11 июля, совершили восхождение на Эльбрус. Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка, Дарья Берестова, Александр Николин и 11-летний Саша Зубков поднялись на самую высокую гору России и Европы с целью прославления своей родной Керчи и увековечивания памяти героев, отдавших в разные годы жизни за этот город, сообщают «Аргументы Недели».

Подготовка к восхождению велась несколько дней – участники экспедиции понемногу осваивали маршрут, день за днем адаптируя организмы к разным высотам.

Инициатор восхождения, основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко рассказал, что подъем на Эльбрус с группой единомышленников они совершили в честь родного города-героя Керчи и для проверки собственной стойкости перед непогодой и испытанием высотой.

11-летний Саша продемонстрировал лучшие мужские качества – целеустремленность, собранность и готовность идти до конца. Мы все им безмерно гордимся! Уверен, что закалка Эльбрусом сохранится у него на всю жизнь, – сказал Тимошенко.

Проживающая в Алуште легендарная альпинистка Эльвира Насонова (трехкратный обладатель титула «Снежный барс») консультировала группу и сожалела, что в свои 83 года уже не может подняться на вершину Эльбруса, которую покоряла ранее, но попросила передать вершине записку. После покорения вершины керчане опубликовали видео, на котором записку Эльвиры Насоновой кладут в специальный ящик для записок, сооруженный на вершине Эльбруса.

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Традиция оставлять записки на вершине идет с незапамятных времен. Таким образом альпинисты выражают свое восхищение величием пятитысячника, просят у него благословения на удачный спуск и закладывают план на следующий подъем.

На день восхождения температура на пике Эльбруса опустилась до минус 24 градусов, при редком, но сильном и порывистом ветре.

источник: «Крымский спорт»

 

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