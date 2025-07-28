Золотая цепочка на шее — «повод» быть ограбленной? Инцидент в Сакском районе

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к поиску злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен задержан по горячим следам. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, после распития спиртных напитков мужчина решил продолжить вечер, и с целью наживы, совершил открытое хищение, сорвав ювелирное украшение с прохожей. По факту грабежа дознавателем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ — грабёж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе обыска похищенное имущество обнаружено не было. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения продолжаются.

Полиция напоминает: если вы стали свидетелем или очевидцем преступления — незамедлительно сообщите об этом по номеру 102. Своевременное реагирование помогает быстро задерживать злоумышленников и предотвращать повторные преступления.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым