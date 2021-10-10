ЗОЛОТОЙ ТИГР обещает вашему бизнесу развернуться по полной во Вьетнаме

ЗОЛОТОЙ ТИГР помогает предпринимателям развивать перспективное и прибыльное направление — размещение производства во Вьетнаме.

Вы отраслевое предприятие? Или начинаете стартап?

Пытаетесь решить, где разместиться и как удачно выбрать производственную площадку?

Вьетнам — подходящее место для открытия любого типа производства. С каждым годом там растёт количество квалифицированных фабрик, работающих под заказ по многим категориям:

Сумки

Мебель

Текстиль

Аксессуары

Пластиковая продукция

Строительные изделия

Что касается цен, то вьетнамские производители дают цены ниже аналогичных китайских. Таким образом сегодняшний Вьетнам — это выигрышный вариант для прибыльного бизнеса.

ЗОЛОТОЙ ТИГР делится своим знанием и опытом и содействует на всех этапах: от поиска фабрики до расчета пошлины на ввоз.

Хотите попробовать вести бизнес во Вьетнаме? Отлично!

ЗОЛОТОЙ ТИГР поможет:

Найти фабрики

По вашему запросу подберут фабрики и предоставят контактные данные для связи с производителем напрямую (вы получите электронное письмо со списком контактов).

Провести экскурсию на фабрику

Вам покажут выбранные фабрики по видеосвязи и познакомят с руководством. Также ассистенты проведут оценку фабрики на соответствующие условия по социальным и экологическим нормам. Вы получите подробный отчет с фотографиями.

Рассчитать цены

Вам предоставят начальные цены фабрики на ваши товары. Чтобы добиться лучших результатов, от вас потребуется целевая цена (та справедливая цена, которую вы хотели бы получить от производителя).

Для того чтобы получить окончательную цену и образцы для утверждения, вам помогут:

подобрать ткани, отделку, аксессуары;

отобрать пробы,

согласовать и спланировать производство,

подготовить отгрузочную документацию и многое другое.

Проконтролировать качество

Опытные ассистенты по контролю качества проведут трехэтапный процесс:

Этап 1. Предварительная проверка:

встреча с ключевыми лицами фабрики,

проверка соответствия материалов и технической документации;

проведение оценки рисков и принятие превентивные меры по их контролю;

проверка производственного плана на соответствие срокам поставки.

Этап 2. Поточная проверка

выполнение проверок в процессе производства (в зависимости от размера заказа и результатов предварительной проверки);

изучение первой партии готовой продукции, каждой производственной операции и процесса внутреннего контроля качества на заводе.

При неудовлетворительном качестве продукции, ассистенты будут возвращаться на завод пока качество не повысится до необходимого уровня.

Этап 3. Заключительная проверка

Выборочная проверка для оценки фактического уровня качества товаров.

С 2019 компания успешно размещает заказы на многочисленных фабриках Вьетнама. Сегодня она предоставляет полный комплекс услуг по поиску производителей и поставкам товаров из Вьетнама в Россию.

Интересы заказчиков являются абсолютным приоритетом команды ЗОЛОТОГО ТИГРА.

Телефон: 8 (800) 550-98-80, +7 (495) 665-80-20

Сайт: goldtiger.ru