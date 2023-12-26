«Золотой Грифон»: в Симферополе прошел VII Кинофестиваль студотрядов Крыма

21 декабря в Симферополе наградили лауреатов Кинофестиваля студенческих отрядов Республики Крым «Золотой грифон». Кинофестиваль является одним из самых ожидаемых творческих событий для студенческой трудящейся молодежи Крыма.

Участие в кинофестивале направлено на развитие творческого потенциала и способностей студенческой молодежи, а также умение работать в команде. На протяжении всего года студотрядовцы посещают большое количество мероприятий, на которых выступают участниками, волонтерами или организаторами. Летом студенты отправляются на работу, где приобретают свой первый трудовой опыт. Все эти приятные моменты важно вовремя запечатлеть не только для личных воспоминаний, но и для качественного контента на ежегодном кинофестивале.

В своих творческих работах ребята раскрывают темы, связанные с их трудовыми буднями. Вожатые, проводники, строители, сервисники – все они представили свои направления работы в творческих видеофильмах и видеороликах. В этом году в кинофестивале приняли участие 14 студенческих отрядов, которые подготовили 52 различных по жанрам киноработ.

Победители кинофестиваля определялись по шести номинациям среди финалистов. Званием «Лучшая операторская работа» награжден фильм команды студенческого сервисного отряда «Нова». Лучшую звукооператорскую работу предоставили ветераны движения. Лучший рекламный ролик о студенческих отрядах представил студенческий педагогический отряд «Фурия». Лучший популярный музыкальный клип снял студенческий педагогический отряд «Red Fox». Лучший авторский музыкальный клип показал студенческий педагогический отряд «Легион». Победителем главной номинации «Лучший фильм» на тему «Наше трудовое лето» стал студенческий педагогический отряд «Гранат».

Кинофестиваль студенческих отрядов самое ожидаемое творческое мероприятие этого года. Это связано не только с подготовкой самих киноработ, но и с возможностью окунуться в атмосферу красоты, которая сопровождает церемонии награждений именитых кинофестивалей. Красивые вечерние платья у девушек, костюмы и смокинги у парней, ковровая дорожка, ожидание получить заветную статуэтку – всё это погрузило нас в мир звезд киноиндустрии. Спасибо каждому, кто стремился помочь. Особенно радует, когда твои старания приносят плоды. В этом году наш отряд еще и выиграл в номинации «Лучший фильм». Всё вместе это невероятные эмоции, о которых мы будем вспоминать и говорить ещё долгое время, – отмечает боец студенческого педагогического отряда «Гранат» Илья Кожевников.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»