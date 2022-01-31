Золотой корень — состав, лекарственные свойства и применение

Золотой корень обладает выраженным стимулирующим свойством, благодаря которому происходит увеличение физических и психических возможностей человека. При этом такое растение способствует нормализации обменных процессов и улучшает важный для организма энергетический обмен в головном мозге и в мышцах. Такое уникальное растение как золотой корень оказывает существенное влияние на умственную работоспособность, стимулируя память и концентрацию внимания.

Данное растение способствует быстрой адаптации к внешним факторам за счет своих явных адаптогенных свойств. Золотой корень повышает защитные силы организма, делая его невосприимчивым к стрессам. Наряду с этим, именно золотой корень положительно влияет на сон и на аппетит.

Применение золотого корня

Золотой корень зачастую назначают в качестве тонизирующего и противолихорадочного средства. Кроме того, он весьма эффективен при желудочно-кишечных и нервных заболеваниях. В современной медицине лекарственные препараты, содержащие золотой корень, показаны при расстройствах нервной системы, при низком артериальном давлении, при вегето-сосудистой дистонии и повышенной утомляемости.

Это дикое и культивируемое растение обладает множеством лечебных компонентов:

флавоноиды;

органические кислоты: щавелевую, галловую, янтарную, яблочную, лимонную;

фенольные гликозиды;

фенолкарбоновые кислоты и их производные;

углеводы: сахароза, глюкоза, фруктоза;

салидрозиды;

дубильные вещества;

вещества лактонного характера;

большую концентрацию марганца и цинка;

эфирные масла, в составе которых есть фенилэтиловый и алифатический спирты, ароматический коричный альдегид, цитраль.

Золотой корень обладает богатым набором разносторонних полезных свойств:

стимулирует нервную систему;

снимает воспаление;

тонизирует весь организм и придает бодрости;

снимает нервное напряжение при длительных стрессах или физической нагрузке;

укрепляет стенки сосудов;

стимулирует память, улучшает концентрацию внимания;

стабилизирует работу надпочечников, печени, почек;

активизирует работу головного мозга;

помогает восстановить слух, особенно при профессиональных заболеваниях;

улучшает энергетический обмен;

нормализует работу гипофиза и других эндокринных органов;

нормализует давление, особенно при постоянной гипотонии.

Золотой корень — применение в народной медицине

Золотой корень применяется в виде настойки на спирту или на воде, отвара, в составе травяных сборов или чаев.

Народные лекари рекомендуют принимать золотой корень внутрь при:

сердечной недостаточности;

нервно-психических нарушениях: длительных стрессах, синдроме хронической усталости, расстройстве адаптации, нарушении координации, нарушении сна;

гинекологических заболеваниях: дисменорее, поликистозе яичников, нарушении менструального цикла;

заболеваниях органов дыхания: частых и хронических простудах, ангине;

нарушениях работы ЖКТ: длительной диарее, гастрите.

Наружно применяют для:

лечения себорейного дерматита;

компрессов при отечности ног;

избавления от угрей;

уменьшения потливости;

заживления ран;

уменьшения зуда при кожных заболеваниях и сыпи;

ускоренного «созревания» нарывов.

В качестве лекарственного растения родиолу розовую применяли издавна. Особенно ценен золотой корень лечебными свойствами для мужчин. Стимулирующие препараты альтернативной медицины и медикаменты на основе компонентов этого растения обеспечивают быстрое восстановление физической и мыслительной работоспособности, а также усиливают стрессоустойчивость организма.

Настойка золотого корня

Целебная настойка золотого корня назначается при анемии, сахарном диабете, при некоторых болезнях желудка и печени, при сильной зубной боли, хроническом переутомлении, а также при неврозах. Список заболеваний, с которыми успешно справляется растение, достаточно большой. Для того, чтобы приготовить такую уникальную по своим свойствам настойку из золотого корня, сначала следует промыть и просушить корни, а затем их тщательно измельчить. После этого выкладываем их в стеклянную емкость и заливаем водкой.

Настаиваться смесь должна в темном месте не менее 22 дней, после чего настойку рекомендуется процедить. Принимать средство следует по 15 капель до еды трижды в день. Оптимальный курс лечения составляет 20 дней. Курс можно повторить через 10-дневный перерыв.

Настой золотого корня

Водяной настой из золотого корня изготавливается так: берем около 20 граммов сырья и кипятим его не менее 10 минут в одном литре воды. Затем переливаем смесь в термос и настаиваем сутки. Настой необходимо употреблять по 1 столовой ложке за полчаса до каждого приема пищи. Данное лечение должно продолжаться около 15 дней. После полноценного двухнедельного перерыва, если существует необходимость, такой курс лечения можно повторить без каких-либо побочных эффектов.

Отвар золотого корня

Такой замечательный отвар незаменим при цинге и зубной боли. Для его приготовления потребуется 1 чайная ложка сырья и 900 граммов воды. Варить средство следует не менее 5 минут. После того как отвар остынет, можно употреблять его вместо чая, но не более двух стаканов в сутки. При желании в отвар можно добавлять мёд по вкусу.

Золотой корень — экстракт

Такой экстракт является превосходным средством для повышения внимания, для снижения переутомления, при неврозах и стрессах. Аптечный вариант экстракта золотого корня следует принимать 2 раза в день по 8–10 капель за 20 минут до еды в течение двух-трех недель. Он способствует нормализации возбудительных процессов, эффективен при половом бессилии и импотенции. Нередко его назначают при аменорее, ангинах, гипотонии. Благодаря употреблению экстракта золотого корня повышенные умственные нагрузки не будут негативно влиять на организм человека.

Лечение золотым корнем

Прием золотого корня положительно влияет на весь организм человека. Употребление экстракта повышает внимание и усиливает память. Чтобы укрепить иммунитет и повысить стрессоустойчивость, рекомендуется принимать настойку золотого корня. Кроме того, растение не допустит переутомления и снижения умственной активности во время напряженной работы.

Как пить золотой корень?

Покупной аптечный экстракт золотого корня можно использовать в качестве действенного стимулирующего средства при стрессах, нервном и физическом истощении, а также при вегето-сосудистой дистонии и повышенной утомляемости. Как правило, назначают по 10–12 капель средства трижды в день за 20 минут до еды. Можно приготовить такую чудесную настойку в домашних условиях. Для этого необходимо залить измельченные корни водкой в пропорции 1:5. В течение недели смесь будет настаиваться, после чего её можно принимать по 15 капель до каждого приема пищи. Такой курс лечения предназначен для стимуляции внутренних сил организма и повышения устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Что лечит золотой корень?

Различные средства из золотого корня назначаются при астенических состояниях, при переутомлении, при серьезных неврозах, гипотонии и гипертонии (корень нормализует давление, уменьшает сердцебиение), при диабете, во время усиленной умственной работы, а также при аменорее и импотенции. В среднем курс лечения экстрактом золотого корня варьируется от 10 до 22 дней. Кроме того, можно использовать такой экстракт наружно. Он эффективен в качестве ранозаживляющего средства при небольших порезах, при пародонтозе, а также при ангинах. Водочная настойка из корневищ применяется для общего укрепления организма, при головных болях, при туберкулезе, при сильных маточных кровотечениях и различных хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Следует также отметить, что препараты и настойки показаны при снижении эрекции и импотенции, а также при бесплодии.

Противопоказания к применению золотого корня

Основными противопоказаниями к применению золотого корня в качестве лекарственного средства являются индивидуальная непереносимость входящих в его состав веществ и высокое артериальное давление.

Его нельзя принимать, если:

выявлена индивидуальная непереносимость;

женщина беременна;

есть повышенная тревожность, возбудимость, проблемы со сном;

диагностирована гипертоническая болезнь;

ребенок не достиг возраста 12 лет.

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