Золотые правила выбора золотого кольца. Что нужно учитывать, чтобы украшение оказалось впору

И когда говорим — оказалось впору — имеем ввиду не только его размер, но и множество составляющих, которыми и определяется успех покупки. От параметров «технических» до тонких моментов, связанных с эзотерикой. Да, да! Если думаете, что то же кольцо женское золотое можно купить без учёта определённых правил, то ошибаетесь. Это украшение требует к себе особого внимания, ведь в большинстве случаев оно приобретается не как вещь «на раз». Знатоки утверждают: именно золотые кольца — те ювелирные украшения, к которым их владельцы (женщины в особенности) привязываются надолго, считают их талисманами, передают по наследству.

Так что же нужно знать, чтобы подобрать то самое кольцо, которое станет драгоценным спутником на долгие годы? Которое не только будет украшать, но и раскроет свой потенциал с точки зрения Тонкого мира, став оберегом? Нюансов в этом деле, конечно, много, однако в основе лежат несколько моментов, которые точно помогут сделать правильный выбор.

Золото золоту рознь

И это очень важное замечание. Суть в том, что сегодня на ювелирном рынке представлены украшения из золота 585, 750 и 375 пробы. В чём разница? Проба говорит о том, какое количество настоящего золота есть в изделии. Кольцу какой пробы отдать предпочтение? На вкус и цвет, как говорится, но надо знать, что:

золото 375 пробы соответствует 9 каратам, а драгоценная доля от общей массы вещества — не более 37,5%. Такие украшения относительно недорогие. Главный минус: со временем такие кольца — без должного ухода — могут темнеть.

золото 585 пробы соответствует 14 каратам. Большинство российских ювелиров свои шедевры создают именно из него. Главный плюс: оно износостойкое и достаточно твёрдое. И время над ним практически не властно. Именно поэтому, к слову, в качестве объекта инвестирования часто выбирают золото именно этой пробы. При этом такие украшения, как правило, реализуют по адекватной стоимости.

и, наконец, 750 проба. Это уже 18 карат. Тот самый высший класс, а значит и изделия из золота этой пробы стоят дороже, чем их «коллеги» 375 и 585 проб. Основное преимущество — золото 750 пробы устойчиво к агрессивным химическим веществам, но при этом легко поддаётся обработке (как спаиванию, так и полировке).

И! Клеймо с пробой на кольце должно быть видно отчётливо — это первый признак того, что перед вами не подделка.

Когда размер имеет значение

Даже можно сказать, что размер при выборе золотого кольца имеет определяющее значение! Всё дело в том, что такого рода украшение будет «работать» правильно только тогда, когда будет сидеть на пальце своей владелицы (или владельца) идеально. Грубо говоря — не болтаясь, но и не впиваясь в кожу. Скажете, нужно просто озвучить размер продавцу и он подберёт подходящее? Так. Но не так! Однозначно важно учитывать физиологические особенности того, кто кольцо будет носить. А именно: есть ли склонность к отёкам; как выглядят суставы; короткие, длинные, пухленькие, тонкие, красивой формы или не очень пальцы и кисть руки в целом…

Почему важно такие моменты учитывать? Потом что кольца не только подчёркивают достоинства рук своей хозяйки (хозяина), но и способны выпятить недостатки. А при неправильно подобранном размере ещё и доставлять существенный физический дискомфорт.

И! Специалисты не рекомендуют покупать кольца:

утром — после ночного сна пальцы могут быть припухшими;

после занятий спортом, а также в жаркую погоду. При таких нагрузках на организм размер точно установить бывает сложно.

А ещё: левая рука — не правая рука! Другими словами, каждый из десяти пальцев — это «личность». Они не идентичны и по размеру могут отличаться друг от друга.

Кольцо — не простое украшение

Верите или нет, но кольца — это не безделушки. Знающие приписывают им определённый сакральный смысл. И вряд ли это выдумки, ведь испокон веков к этим украшениям люди относились особенно трепетно. Легенд, связанных с ними великое множество. От добрых до злых. Истории эти гласят, что кольца могут как помогать своим хозяевам — защищать, давать силу, способствовать успеху, так и вредить им.

Особенно такие эзотерические моменты важно учитывать, когда речь идёт об украшениях, которые знаменуют важные события в жизни. Или… в прямом смысле слова… венчают. Так, люди знающие рекомендуют на свадьбу выбирать обручальные кольца из белого золота и никакие другие. Считается, что такие изделия символичны: говорят о том, что совместная дорога двух людей будет светлой и счастливой.

И тут отметим ещё одну важную деталь, которую эзотерики настоятельно рекомендуют не упускать из вида: традиция передавать молодожёнам кольца по роду — не всегда приносит добро. Этого точно нельзя делать при несчастливых браках прежних владелиц украшений. Есть мнение, что золотые кольца «запоминают» события и привлекают аналогичные на протяжении всей своей жизни, на чьей бы руке они ни были.

Действует это предостережение и в других случаях: крайне нежелательно покупать старые кольца, не зная их истории (в тех же ломбардах, на барахолках, на распродажах и т.д.). Не стоит также носить найденные кольца — не исключено, что они таят в себе негативную энергетику. Верите вы в это или нет…

Не всё то золото…

И в завершение дадим несколько практических рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор при покупке золотого кольца:

в поисках «того самого колечка» не разменивайтесь по мелочам — ищите подходящее изделие в больших магазинах с богатым ассортиментом. На Интернет-площадках, к слову, зачастую выбор украшений в разы больший, чем в точках оффлайн. Так, к примеру, в каталоге ювелирного онлайн-магазина «585*Золотой» сотни оригинальных позиций. От скромных и лаконичных изделий до роскошных по-королевски. И это, кстати, не только кольца, но и серьги, браслеты, подвесы, цепи и даже часы…

не пренебрегайте при покупке помощью консультантов. Со стороны чаще виднее, что подходит человеку, а что категорически нет.

не привязывайтесь к цене. Очень дорого, не значит исключительно хорошо. Порой творятся удивительные вещи, когда казалось бы скромное колечко на пальце «своего человека» играет гораздо лучше, чем украшение более существенное по стоимости.

и, наконец: при выборе колец — слушайте своё сердце. Оно точно подскажет, какое изделие по-настоящему ваше. При малейших сомнениях — отказывайтесь от покупки. Отложите приобретение украшения до завтра, чтобы взглянуть на него новыми глазами. Как показывает практика, только кольца, выбранные сердцем, становятся идеальными спутниками на всю жизнь.