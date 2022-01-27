«Золотые» ПЦР тесты – Народный фронт призывает снизить цены на тестирование

Народный фронт предложил снизить цену на ПЦР тестирование. Данное предложение озвучено на совещании, которое Президент Российской Федерации, лидер Народного фронта Владимир Путин провел с членами Правительства.

В Крыму стоимость тестов с результатом через сутки варьируется от 1148 до 1700 рублей, а с необходимостью сдавать тест сталкивался каждый второй опрошенный житель полуострова, — отмечают в пресс-службе фонда.

Так, Народный фронт провел выборочный мониторинг оказания медицинской помощи зараженным COVID-19, в том числе стоимости ПЦР-тестов. Всего было проверено 477 государственных и частных медицинских учреждений в 204 населенных пунктах в 85 субъектах страны. Так, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах России превышает 2 тысяч рублей, в 11 регионах — 2,5 тысячи рублей, в остальных регионах цена тестирования ниже 2 тысяч рублей. В частности, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа — 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области — 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области — 3 100 рублей.

В таких небогатых регионах как Ингушетия, Хакасия, Псковская область и многих других мы выявили стоимость платных тестов даже более 2,5 тысяч рублей. Мы опросили 22 000 человек и 37 % из них сдавали тест платно, в том числе по требованию работодателей. Если ФАС выявит коллективное доминирование, можно было бы на пике волны эпидемии снизить для людей цены!, — отмечает Михаил Кузнецов.

В Крыму общественники проверили стоимость ПЦР-тестирования в порядка 10 лабораториях в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории. Стоимость стандартного теста с результатом через сутки варьируется от 1148 до 1700 рублей. При этом, срочное тестирование с быстрым результатом может оказаться в разы дороже. А подобная «вилка» цен более чем в 500 рублей становится серьезной финансовой нагрузкой для многих граждан, особенно вынужденных сдавать тест по несколько раз.

При этом, общественники провели социологический опрос, узнав у жителей республики, насколько часто им приходится сталкиваться с ПЦР-тестированием. Так, 26% опрошенных делали тест из-за подозрения на заболевание, 6,6% из-за заболевших коллег, знакомых и родственников, порядка 4% из-за выезда за рубеж и порядка 8% для временного qr-кода. Остальные опрошенные ПЦР тесты не делали. При этом, 34% респондентов сдавали тест единожды, 30% — дважды, 13% — 3 раза, 13% — 4 раза и 7% опрошенных крымчан сдавали ПЦР более 4 раз. Почти половина опрошенных сдавали тест бесплатно.

Условности пандемии уже давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь, а ПЦР-тестирование стало необходимостью для многих граждан. В последнее время из-за распространения штамма омикрон заболеваемость значительно возросла, а с ней и необходимость в свободной возможности доступного тестирования на коронавирус. Но, как показывает практика, вместо этого может возникнуть ситуация роста цен, так сказать «по рыночным законам». Но, нужно реально понимать, что, если частная медицина повысит цены — это с одной стороны увеличит нагрузку на государственное здравоохранение, а с другой стороны часть людей решат просто не смогут финансово обеспечить сдачу теста и подвергнут риску себя и всех окружающих. А ведь мы говорим о человеческих жизнях. Поэтому крайне важно заниматься этим вопросом уже сейчас и защитить наших граждан, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

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